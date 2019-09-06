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    «Динамо» Москва и «Спартак» будут осторожничать

    «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак»
    Хоккеист «Динамо» Москва
    В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Матч состоится 6 сентября на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.75
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    «Динамо» Москва

    Бело-голубые начали сезон в КХЛ с двух побед подряд. В первом туре на своей арене москвичи переиграли «Торпедо» (3:2).

    Несмотря на то что подопечным Владимира Крикунова пришлось отыгрываться, они сумели воспользоваться ошибками соперника и даже забросили одну шайбу в меньшинстве. В итоге попытки гостей сравнять счет ни к чему не привели.

    Во второй встрече сезона столичная команда одолела «Динамо» Минск (3:2).

    Вновь коллектив Крикунова пропустил первым, однако, благодаря реализации большинства и шайбам Моисеева с Кулеминым, хозяева опять победили.

    «Спартак»

    Свой путь в регулярном сезоне КХЛ «Спартак» начал с выездного поражения в матче против «Динамо» Рига (2:1).

    Сперва латвийцы открыли счет, реализовав большинство, но во втором периоде красно-белые также воспользовались численным преимуществом и установили ничейный результат, который продержался аж до овертайма.

    В дополнительное время динамовцы вырвали победу на 47 секунде.

    Следующая игра обещала быть еще тяжелее, поскольку «Спартак» на выезде противостоял «Локомотиву». Но, уступая по ходу поединка 1:0, подопечные Знарка во втором периоде сумели отгрузить «железнодорожникам» 4 шайбы.

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    Сам матч в Ярославле закончился уверенной победой москвичей (2:5).

    Прогноз

    На победу московского «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,95, а на победу «Спартака» — 2,75.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,53. 0

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    «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года . Прогноз на «Динамо» Москва — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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