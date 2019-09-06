«Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

«Динамо» Москва
Бело-голубые начали сезон в КХЛ с двух побед подряд. В первом туре на своей арене москвичи переиграли «Торпедо» (3:2).
Несмотря на то что подопечным Владимира Крикунова пришлось отыгрываться, они сумели воспользоваться ошибками соперника и даже забросили одну шайбу в меньшинстве. В итоге попытки гостей сравнять счет ни к чему не привели.
Во второй встрече сезона столичная команда одолела «Динамо» Минск (3:2).
Вновь коллектив Крикунова пропустил первым, однако, благодаря реализации большинства и шайбам Моисеева с Кулеминым, хозяева опять победили.
«Спартак»
Свой путь в регулярном сезоне КХЛ «Спартак» начал с выездного поражения в матче против «Динамо» Рига (2:1).
Сперва латвийцы открыли счет, реализовав большинство, но во втором периоде красно-белые также воспользовались численным преимуществом и установили ничейный результат, который продержался аж до овертайма.
В дополнительное время динамовцы вырвали победу на 47 секунде.
Следующая игра обещала быть еще тяжелее, поскольку «Спартак» на выезде противостоял «Локомотиву». Но, уступая по ходу поединка 1:0, подопечные Знарка во втором периоде сумели отгрузить «железнодорожникам» 4 шайбы.
Сам матч в Ярославле закончился уверенной победой москвичей (2:5).
Прогноз
На победу московского «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,95, а на победу «Спартака» — 2,75.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,53. 0