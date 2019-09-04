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    Победит ли «Локомотив» в первом матче сезона?

    «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва
    Хоккеист «Локомотива»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» из Ярославля будет принимать «Спартак». Матч состоится 4 сентября на «Арене 2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Локомотив» Ярославль

    «Железнодорожники» на данный момент не провели ни единого матча в КХЛ, поэтому, отдохнув после товарищеских встреч, коллектив из Ярославля с нетерпением ждет старта сезона.

    Во время летней подготовки «Локо» принял участие в 9 контрольных поединках, 5 из которых выиграл.

    В начале августа подопечные Крэйга Мактавиша победили «Авангард» (3:1), после чего уступили России (Б) (1:4).

    Затем «Локомотив» взял верх над «Динамо» из Риги (3:2), а потом провел неудачную серию из трех поражений от СКА (0:4), рижского «Динамо» (3:1) и «Ак Барса» (2:4).

    К счастью для команды, закончилась предсезонка куда удачнее. 24 августа «железнодорожники» переиграли «Автомобилист» (3:0), одолели «Динамо» Минск (5:3) и расправились с «Северсталью» (3:1).

    «Спартак» Москва

    В отличие от «Локомотива», москвичи уже провели одну встречу в рамках Континентальной хоккейной лиги. Отправившись в Латвию, красно-белые встретились с «Динамо» из Риги и уступили хозяева в овертайме (2:1).

    К сожалению, игра запомнилась не результативностью команд, а грубостью с обеих сторон. Два гола в основное время были забиты в результате реализации большинства.

    Когда дело дошло до дополнительного тайма, динамовцам потребовалось 47 секунд, чтобы в итоге вырвать у «Спартака» победу.

    Подопечные Олега Знарка не впечатлили игрой в атаке, нанеся лишь 16 бросков в створ ворот хозяев, при этом их реализация составила 6,25%.

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    Но в защите команда из Москвы действовала надежнее. Хоккеисты «Спартака» заблокировали 16 ударов латвийцев, 24 броска (92,31%) красно-белые отразили.

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью — 4,30, а на победу «Спартака» — 4,10.

    Наш прогноз на матч — победа «Локомотива» Ярославль в основное время с коэффициентом 1,73. 0

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    «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года . Прогноз на «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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