«Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» из Ярославля будет принимать «Спартак». Матч состоится 4 сентября на «Арене 2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва.

«Локомотив» Ярославль

«Железнодорожники» на данный момент не провели ни единого матча в КХЛ, поэтому, отдохнув после товарищеских встреч, коллектив из Ярославля с нетерпением ждет старта сезона.

Во время летней подготовки «Локо» принял участие в 9 контрольных поединках, 5 из которых выиграл.

В начале августа подопечные Крэйга Мактавиша победили «Авангард» (3:1), после чего уступили России (Б) (1:4).

Затем «Локомотив» взял верх над «Динамо» из Риги (3:2), а потом провел неудачную серию из трех поражений от СКА (0:4), рижского «Динамо» (3:1) и «Ак Барса» (2:4).

К счастью для команды, закончилась предсезонка куда удачнее. 24 августа «железнодорожники» переиграли «Автомобилист» (3:0), одолели «Динамо» Минск (5:3) и расправились с «Северсталью» (3:1).

«Спартак» Москва

В отличие от «Локомотива», москвичи уже провели одну встречу в рамках Континентальной хоккейной лиги. Отправившись в Латвию, красно-белые встретились с «Динамо» из Риги и уступили хозяева в овертайме (2:1).

К сожалению, игра запомнилась не результативностью команд, а грубостью с обеих сторон. Два гола в основное время были забиты в результате реализации большинства.

Когда дело дошло до дополнительного тайма, динамовцам потребовалось 47 секунд, чтобы в итоге вырвать у «Спартака» победу.

Подопечные Олега Знарка не впечатлили игрой в атаке, нанеся лишь 16 бросков в створ ворот хозяев, при этом их реализация составила 6,25%.

Но в защите команда из Москвы действовала надежнее. Хоккеисты «Спартака» заблокировали 16 ударов латвийцев, 24 броска (92,31%) красно-белые отразили.

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью — 4,30, а на победу «Спартака» — 4,10.

Наш прогноз на матч — победа «Локомотива» Ярославль в основное время с коэффициентом 1,73. 0