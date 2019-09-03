«Йокерит» — «Авангард». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Авангард». Матч состоится 3 сентября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Авангард».

«Йокерит»

В ходе предсезонной подготовки команда из города Хельсинки провела 7 товарищеских матчей, в четырех из которых победила.

Первая контрольная игра прошла 2 августа. «Йокерит» встретился с «Нефтехимиком» и оказался сильнее соперников (3:2). Следующий матч против «Сибири» подопечные Лаури Марьямяки также выиграли с минимальным преимуществом (3:4).

Затем представители Финляндии уступили питерскому СКА (1:2), но позже добыли две победы кряду, взяв верх над «Северсталью» (2:1) и «Авангардом» (3:4).

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Завершилась предсезонка поражениями от СКА (4:1) и «Сочи» (3:1).

«Авангард»

Летом «ястребы» провели девять контрольных матчей, в шести из которых потерпели поражения.

Однако, сезон в КХЛ начался для подопечных Боба Хартли удачно. В первом туре на «ЦСКА Арене» команда переиграла «Армейцев Москвы» (3:1).

В этой встрече повели в счете хозяева, забив на 11 минуте первого периода, но под самый его занавес омичи отыгрались, реализовав большинство на 19 минуте.

Во втором периоде уже гости вышли вперед. Ну а добил соперника «Авангард» под конец матча, когда ЦСКА играли без вратаря.

В первом официальном матче коллектив из Омска нанес 20 ударов в створ ворот, реализация бросков составила 15%. Кроме того, «ястребы» неплохо отыграли в обороне, отразив 95% бросков оппонентов, а также заблокировав 17 ударов по ходу встречи.

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 4,00, а на победу «Авангарда» — 2,60.

Матчи между этими командами зачастую получаются зрелищными и результативными, поэтому наш прогноз — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 2 с коэффициентом 1,57. 0