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    ЦСКА и «Ак Барс» сделают акцент на атакующей игре

    ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс»
    Сергей Андронов
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 3 сентября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 03 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    В августе «Армейцы Москвы» выиграли шесть товарищеских матчей из восьми, и в хорошем настроении начала настраиваться на положительный старт в Континентальной хоккейной лиге.

    В первый день сентября команда на «ЦСКА Арене» встретилась с «Авангардом». Казалось, что для подопечных Игоря Никитина все складывается удачно, поскольку они открыли счет на 11 минуте первого периода и, вообще, считались фаворитами встречи.

    Но хозяев регулярно подводила дисциплина, что и сказалось на результате. Вначале «ястребы» реализовали большинство на 19 минуте первого периода, а затем и вовсе завладели преимуществом и в игре, и в счете, так как в середине матча москвичи дважды схлопотали удавления.

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    • Безусловно, ЦСКА попытается поправить процент реализации бросков, который в прошлый раз составил лишь 5%, и реабилитироваться во второй домашней игре сезона.

    «Ак Барс»

    Клуб из Казани еще не играл в новом сезоне КХЛ, поэтому встреча с ЦСКА будет для него дебютной.

    В ходе летней предсезонки «Ак Барс» провел 10 товарищеских встреч, большую часть из которых выиграл.

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    Начали этот путь подопечные Зинэтулы Билялетдинова с непростой победы по буллитам над «Нефтяником» (1:1, 2:3). Затем команда потерпела разгромное поражение от «Барыса» (6:1).

    В следующих двух матчах казанцы оказались сильнее «Салавата Юлаева» (2:1) и «Нефтехимика» (5:1).

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    Позже, уступив «Автомобилисту» по буллитам (3:3, 3:1), «Ак Барс» провел четырехматчевую победную серию. Коллектив Билялетдинова вновь взял верх над «Нефтехимиком» в овертайме (1:2), одолел минское «Динамо» (3:0), обыграл «Автомобилист» (5:2), а также расправился с «Локомотивом» (2:4).

    Подпортило статистику предсезонки поражение в последнем матче лета против «Динамо» из Риги (3:2).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью 4,70, а на победу «Ак Барса» 5,40.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,50. 0

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    ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года . Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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