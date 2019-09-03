ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч КХЛ 3 сентября 2019 года

ЦСКА
В августе «Армейцы Москвы» выиграли шесть товарищеских матчей из восьми, и в хорошем настроении начала настраиваться на положительный старт в Континентальной хоккейной лиге.
В первый день сентября команда на «ЦСКА Арене» встретилась с «Авангардом». Казалось, что для подопечных Игоря Никитина все складывается удачно, поскольку они открыли счет на 11 минуте первого периода и, вообще, считались фаворитами встречи.
Но хозяев регулярно подводила дисциплина, что и сказалось на результате. Вначале «ястребы» реализовали большинство на 19 минуте первого периода, а затем и вовсе завладели преимуществом и в игре, и в счете, так как в середине матча москвичи дважды схлопотали удавления.
Безусловно, ЦСКА попытается поправить процент реализации бросков, который в прошлый раз составил лишь 5%, и реабилитироваться во второй домашней игре сезона.
«Ак Барс»
Клуб из Казани еще не играл в новом сезоне КХЛ, поэтому встреча с ЦСКА будет для него дебютной.
В ходе летней предсезонки «Ак Барс» провел 10 товарищеских встреч, большую часть из которых выиграл.
Начали этот путь подопечные Зинэтулы Билялетдинова с непростой победы по буллитам над «Нефтяником» (1:1, 2:3). Затем команда потерпела разгромное поражение от «Барыса» (6:1).
В следующих двух матчах казанцы оказались сильнее «Салавата Юлаева» (2:1) и «Нефтехимика» (5:1).
Позже, уступив «Автомобилисту» по буллитам (3:3, 3:1), «Ак Барс» провел четырехматчевую победную серию. Коллектив Билялетдинова вновь взял верх над «Нефтехимиком» в овертайме (1:2), одолел минское «Динамо» (3:0), обыграл «Автомобилист» (5:2), а также расправился с «Локомотивом» (2:4).
Подпортило статистику предсезонки поражение в последнем матче лета против «Динамо» из Риги (3:2).
Прогноз
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью 4,70, а на победу «Ак Барса» 5,40.
Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,50. 0