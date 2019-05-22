«Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.73) и ставки на шестой матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 22 мая 2019 года

В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 22 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе».

«Сент-Луис»

В пятом матче финала Востока «Сент-Луис» на выезде одержал разгромную победу над «Сан-Хосе» (5:2), и эта победа может стать ключевой, ведь «Блюз» впервые повели в серии (3:2), и находятся в шаге от финала Кубка Стэнли. Более того, сыграют шестой матч на родном льду.

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Героями пятого матча с «Сан-Хосе» стали два ключевых нападающих «Сент-Луиса» — Джейден Шварц стал автором хет-трика, а россиянин Владимир Тарасенко реализовал буллит и отдал две результативные передачи. Еще один гол на счету Оскара Сундквиста, вратарь Джордан Биннигтон сделал шатаут, отразив 21 бросок.

«Сент-Луис» полностью перекрыл воздух атаке «Сан-Хосе», а кроме того здорово сыграл Биннингтон. Плюс команда меньше удалялась, и сумела реализовать одно большинство и буллит.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» дважды вел в серии, но дважды давал отыграться «Сент-Луису», а в стратегически важном пятом матче вовсе оказался разбит. Теперь «Шаркс» в шаге от вылета из плей-офф, и других вариантов кроме двух подряд побед у них нет.

Слабо сыграл вратарь Мартин Джонс, пропустив пять шайб с 40 бросков, но и в целом вся звездная атака «Шаркс» во главе с Джо Торнтоном, Томашом Гертлом и компанией сыграла ниже своих возможностей, нанеся по воротам соперника лишь 21 бросок

Второй матч подряд «Сан-Хосе» слабо играет в атаке, и впервые в этой серии не забросил ни одной шайбы. При этом команда нахватала много удалений, и в конечном итоге «поплыла». Не исключено, что в психологическом плане это поражения могло стать решающим.

Прогноз

У «Сан-Хосе» нет иного выхода, кроме победы на чужом льду, но «Сент-Луис» блестяще сыграл пятый матч, и есть ощущение, что победную хватку уже не отпустит — прогноз на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 1.73. 0