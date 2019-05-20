Швеция — Латвия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 20 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 20 мая 2019 года сборная Швеции сыграет со сборной Латвии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Швеция — Латвия.

Швеция

В последнем матче Швеция уничтожила Австрию (9:1), одержав третью победу в четырех матчах на турнире, в том числе три подряд. Перед встречей с Латвией шведы также сыграют важный со стратегической точки зрения матч со Швейцарией.

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Почти весь ростер Швеции состоит из игроков НХЛ, а лучшим бомбардиром команды на турнире является нападающий «Торонто» Вилльям Нюландер. Также выделяются Патрик Хорнквист в атаке, Оливер Экман-Ларссон в защите и Хенрик Лундквист во вратарской линии.

В трех последних матчах Швеция забросила 26 шайб, пропустив лишь дважды. Однако в игре с единственным серьезным соперником, Чехией, уступила 2:5. В любом случае, по своему классу это один из главных претендентов на золото ЧМ.

Латвия

В пятом матче на чемпионате мира Латвия уступила России (1:3), и окончательно лишилась шансов на выход в плей-офф. Впрочем, вылет латвийцам также не грозит, так что в оставшихся поединках против Швеции и Норвегии можно сыграть в свое удовольствие.

В игре с Россией единственную шайбу Латвии в большинстве забросил Оскарс Цибульскис, как всегда хорошо проявил себя топ-форвард Микс Индрашис, неплохо сыграл вратарь Элвис Мерзликинс, отразив 30 из 33 бросков.

Латвия не может похвастаться звездным составом, но в нем достаточно опытных игроков, а тренерский штаб во главе с Бобом Хартли проделал огромную и качественную работу, чтобы сделать команду, которая может портить нервы грандам.

Прогноз

Латвия играет дисциплинировано, а Швеция, скорее всего, потратит немало сил в противостоянии со Швейцарией, так что ожидать изобилия шайб не стоит. Прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1.76. 0