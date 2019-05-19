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    Швейцария заставит поработать оборону России

    Швейцария — Россия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз на Швейцария — Россия
    Андрей Василевский
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года сборная Швейцарии сыграет со сборной России. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Швейцария — Россия.
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    Хоккей. ЧМ-2019. Группа B 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 6.80
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.37
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    Швейцария

    В последнем матче на чемпионате мира Швейцария обыграла Норвегию (4:1), и пока что идет со 100% результатом — четыре победы в четырех играх. Впрочем, перед встречей с Россией команду ждет первое серьезное испытание — встреча со Швецией, которой красно-белые уступили в финале прошлого Чемпионата мира.

    Главная сила Швейцарии на тунире — это представители НХЛ. Защитники Роман Йоси и Янник Вебер, нападающие Кевин Фиала, Нико Хишер и Винсент Праплан выглядят отлично, и более того, команду перед плей-офф усилит форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, хотя пока непонятно, сыграет ли он против России.

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    Швейцария забросила 21 шайбу, пропустив лишь две. Подопечные Патрика Фишера играют в быстрый, активный хоккей, который заставляет соперника работать на максимуме возможностей.

    Россия

    В пятом матче на чемпионате мира Россия на классе обыграла сборную Латвии (3:1), продолжая идти без поражений — пять побед и 15 очков из 15 возможных. Подопечные Ильи Воробьева уже гарантировали себе плей-офф, но еще не гарантировали победу в группе «В».

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    В игре с Латвией шайбы забросили защитник Дмитрий Орлов, нападающие Никита Гусев и Никита Кучеров, неплохо сыграл и вратарь Андрей Василевский, отразив 25 из 26 бросков, хотя мог выручить в пропущенной шайбе. Еще один момент — участие Дмитрия Орлова в следующей игре. Судьи простили Орлова за удар соперника в голову, но дисциплинарный комитет турнира может вынести дисквалификацию постфактум.

    Россия прервала серию из трех сухих побед, но в целом пропустила лишь три шайбы в пяти матчах, что является отличным результатом. Кроме того, это всего лишь первая пропущенная шайба в меньшинстве, и класс команды позволил в третьем периоде сэкономить силы, сыграв на удержание счета.

    Прогноз

    Швейцария еще не знала горечи поражений на чемпионате мира, хотя в сегодняшней встрече со шведами победная серия подопечных Патрика Фишера может прерваться. В игре с Россией швейцарцы также очевидные аутсайдеры, но что у красно-белых не отнять, так это их активность в атаке, а значит работы у Василевского будет достаточно, и матч может быть результативным — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,10. 0

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    Швейцария — Россия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года. Прогноз на Швейцария — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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