«Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.88) и ставки на первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 10 мая 2019 года

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли 10 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

«Бостон»

Во втором раунде плей-офф «Бостон» в шести матчах выбил «Коламбус» (4:2), и впервые с 2013 года добрался до финала конференции, где встретится с главной сенсацией сезона — «Каролиной». Отметим также, что в первом раунде «Брюинз» в семи матчах выбили «Торонто».

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Несмотря на две тяжелые серии против «Торонто» и «Коламбуса», «Бостону» удалось пройти их без травм лидеров. Костяк команды — это вратарь Туука Раск, защитники Тори Крюг, Чарльз Макэвой, Здено Хара, нападающие Давид Крэйчи, Давид Пастрнак, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон.

«Бостон» потратил много сил в двух первых раундах, но команда продолжает на характере выгрызать победы. Плюс отметим индивидуальное мастерство лидеров и надежность вратаря, что дает «Брюинз» возможность брать победы в решающие моменты.

«Каролина»

Во втором раунде плей-офф «Каролина» разгромила «Айлендерс» (4:0) в серии, и впервые за десять лет добралась до финала конференции. Более того, предыдущие девять сезонов команда вовсе не пробивалась в плей-офф, а в этом сходу выбила в первом раунде обладателя Кубка Стэнли прошлого сезона «Вашингтон».

Главной проблемой «Харрикейнз» перед стартом финала Востока может стать травма основного вратаря Петра Мразека. Также травмирован один из основных защитников Тревор ван Римсдайк. Зато восстановился после сотрясение, полученного в первом раунде, российский форвард Андрей Свечников. Среди других лидеров — защитники Даги Хэмилтон и Джастин Фолк, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен, Джордан Стаал.

«Каролина» в большей мере играет от обороны, но при этом в плей-офф команда раскрылась как одна из наиболее эффективных по игре в атаке. К примеру, в двух последних матчах с «Айлендерс» «Харрикейнз» забросили десять шайб, а в целом пропустили лишь пять шайб за четыре игры серии.

Прогноз

Стартовый матч финала, даже если это финал конференции, это всегда оценка возможностей соперника и осторожность. Так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,88. 0