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    От «Бостона» и «Каролины» не стоит ждать обилия голов в первом матче финала Востока

    «Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.88) и ставки на первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 10 мая 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Бостон» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли 10 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

    «Бостон»

    Во втором раунде плей-офф «Бостон» в шести матчах выбил «Коламбус» (4:2), и впервые с 2013 года добрался до финала конференции, где встретится с главной сенсацией сезона — «Каролиной». Отметим также, что в первом раунде «Брюинз» в семи матчах выбили «Торонто».

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    Несмотря на две тяжелые серии против «Торонто» и «Коламбуса», «Бостону» удалось пройти их без травм лидеров. Костяк команды — это вратарь Туука Раск, защитники Тори Крюг, Чарльз Макэвой, Здено Хара, нападающие Давид Крэйчи, Давид Пастрнак, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон.

    «Бостон» потратил много сил в двух первых раундах, но команда продолжает на характере выгрызать победы. Плюс отметим индивидуальное мастерство лидеров и надежность вратаря, что дает «Брюинз» возможность брать победы в решающие моменты.

    «Каролина»

    Во втором раунде плей-офф «Каролина» разгромила «Айлендерс» (4:0) в серии, и впервые за десять лет добралась до финала конференции. Более того, предыдущие девять сезонов команда вовсе не пробивалась в плей-офф, а в этом сходу выбила в первом раунде обладателя Кубка Стэнли прошлого сезона «Вашингтон».

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    Главной проблемой «Харрикейнз» перед стартом финала Востока может стать травма основного вратаря Петра Мразека. Также травмирован один из основных защитников Тревор ван Римсдайк. Зато восстановился после сотрясение, полученного в первом раунде, российский форвард Андрей Свечников. Среди других лидеров — защитники Даги Хэмилтон и Джастин Фолк, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен, Джордан Стаал.

    «Каролина» в большей мере играет от обороны, но при этом в плей-офф команда раскрылась как одна из наиболее эффективных по игре в атаке. К примеру, в двух последних матчах с «Айлендерс» «Харрикейнз» забросили десять шайб, а в целом пропустили лишь пять шайб за четыре игры серии.

    Прогноз

    Стартовый матч финала, даже если это финал конференции, это всегда оценка возможностей соперника и осторожность. Так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,88. 0

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    «Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.88) и ставки на первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли 10 мая 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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