СКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года питерский СКА примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».

СКА

СКА в первом матче серии первого раунда плей-офф сенсационно проиграл «Спартаку» (0:2), поставив себя в очень неловкое положение, при котором второе подряд поражение может серьезно изменить прогнозы на ее исход. Вылет в первом раунде явно не входит в планы команды.

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Провальным для СКА стал первый период, после чего армейцы так и не пришли в себя, хотя все лидеры были в строю — вратарь Игорь Шестеркин, защитники Патрик Херсли, Давид Рундблад, Динар Хафизуллин, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Наиль Якупов и другие.

Несмотря на колоссальное преимущество по именам, атака СКА оказалась беспомощна в первой игре со «Спартаком». Да, СКА в два раза перебросал соперника (30:16), но не пробил голкипера, а в ответственный момент не выручил команду Игорь Шестеркин, и слабо сыграли спецбригады меньшинства.

«Спартак»

«Спартак» уже сделал сенсацию, обыграв на выезде в первом матче серии СКА (2:0). Свою задачу-минимум красно-белые перед возвращением в Москву выполнили, и теперь могут более спокойно сыграть во втором поединке, попытавшись воспользоваться нервозностью соперника.

Героем матча стал вратарь Юлиус Гудачек, который отразил все 30 бросков в створ. По шайбе забросили лидеры атаки — Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, причем оба в большинстве. В целом отметим сбалансированную и надежную игру в обороне, даже несмотря на отсутствие из-за травмы основного защитника Андрея Кутейкина.

«Спартак» сыграл идеальный поединок — успешный первый период, отличная реализация большинства, надежная оборона и безупречная игра вратаря. Пожалуй, повторить все снова на таком же высоком уровне будет непросто.

Прогноз

Поражение СКА стало настоящей сенсацией, но второй поединок питерцы обязаны брать. Впрочем, цена ошибки слишком высока, да и «Спартак» наверняка снова закроется — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,15. 0