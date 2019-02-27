«Вашингтон» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Оттава».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на своем льду не без усилий, но дожал «Рейнджерс» в овертайме (6:5), выиграв третий из последних четырех поединков. «Кэпиталз» сохраняют за собой второе место в Столичном дивизионе, опережая на четыре очка «Коламбус» и на два отставая от «Айлендерс».

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Результативно сыграли россияне — нападающий Евгений Кузнецов забросил шайбу, Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов отдали по передаче. Другие лидеры тоже были в ударе — Никлас Бэкстрем оформил дубль, Том Уилсон, Ник Дауд и защитник Михал Кэмпны забросили по шайбе.

«Вашингтон» играет от атаки, забрасывая в среднем 3,33 шайбы за матч — это 7-й лучший показатель в НХЛ. Но при этом оборона у «Кэпиталз» далеко не эталонная, и входит в десятку худших в Лиге — в среднем 3,21 пропущенная шайба за игру.

«Оттава»

В прошлом поединке «Оттава» дома уступила «Калгари» (1:2), проиграв в четвертый раз подряд и в шестой в последних семи матчах. «Сенаторс» беспросветные аутсайдеры Западной конференции, и всей НХЛ.

Единственную шайбу забросил один из топ-форвардов Брэйди Ткачук, среди других лидеров — вратарь Крэйг Андерсон, защитник Томас Чабо, нападающие Колин Уайт, Миккель Бодкер, Райан Дзингел, Бобби Райан, Марк Стоун и Крис Тирни.

У «Оттавы» очень приличная атака — в среднем три заброшенные шайбы за матч, что чуть выше среднего. Зато по игре в обороне хуже «Сенаторс» только «Чикаго» — в среднем 3,68 пропущенных шайб.

Прогноз

Команды сыграли два матча на льду «Оттавы», и оба раза сильнее был «Вашингтон» — 4:0 и 3:2. Так что в родных стенах «Кэпиталз» точно должны побеждать, тем более, им это сейчас необходимо — прогноз на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 1,64. 0