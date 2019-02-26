«Торонто» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Баффало».

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома обыграл «Монреаль» (6:3), прервав серию из трех поражений. «Мэйпл Лифс» занимают третье место в Атлантическом дивизионе, отставая на четыре очка от «Бостона» и увеличив отрыв от «Монреаля» до пяти.

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Интересно, что «Торонто» уступал после первого периода 0:3, но благодаря лидерам сумел сделать фантастический камбэк — Зак Хайман оформил дубль, Остон Мэттьюс и Уилья Нюландер по голу и передаче, по шайбе забросили Андреас Джонссон и Тайлер Эннис, по две передачи отдали Митч Марнер, Патрик Марло и защитник Морган Райлли. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал.

«Торонто» ориентирован на атаку, забрасывая в среднем 3,54 шайбы за матч — это четвертый лучший результат в НХЛ, но и спецбригады с обороной входят в восьмерку лучших.

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» дома неожиданно легко разобрался с «Вашингтоном» (5:2), прервав серию из четырех поражений. «Сэйбрз» занимают пятое место в Атлантическом дивизионе, а от зоны плей-офф Востока их отделяет шесть очков.

Героем поединка стал топ-форвард Сэм Райнхарт, оформивший хет-трик, Джейсон Поминвилль и защитник Расмус Далин забросили по шайбе, лучший бомбардир команды Джек Айхель отдал две передачи, и даже вратарь Картер Хаттон отметился ассистом. Среди других лидеров — защитник Расмус Ристолайнен, нападающий Джефф Скиннер.

«Баффало» входит в пятерку лучших команд НХЛ по надежности меньшинства — 82,7%, однако остальные показатели статистики гораздо ниже среднего, включая заброшенные/пропущенные шайбы.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Торонто» в овертайме (4:3), и в этот раз мы также уверены в успехе «Лифс», но в основное время с коэффициентом 1,76. 0