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    От «Автомобилиста» и «Трактора» не стоит ждать результативной игры

    «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года

    КХЛ Автомобилист Трактор
    Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор»
    Якуб Коварж, «Автомобилист»
    В рамках плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор».
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    «Автомобилист»

    В последней игре регулярного чемпионата «Автомобилист» на выезде разгромил «Витязь» (5:1), одержав третью победу, и в хорошем настроении подошел к плей-офф. Клуб из Екатеринбурга, захватив лидерство на Востоке со старта сезона, без проблем удержал его до конца гладкого чемпионата.

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    Лидерами команды являются вратарь Якуб Коварж, хотя ему явно не хватает хорошего сменщика, защитники Иван Вишневский, Никита Трямкин и Алексей Василевский, при этом травмированы Денис Бодров и Кирилл Кольцов. В атаке главная ударная сила — Анатолий Голышев, Найджел Доус, Стефан Да Коста, Дэн Секстон, и травмирован топ-форвард Фрэнсис Паре.

    «Автомобилист» входит в число 3-4 сильнейших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайба, а реализация большинства у команды лучшая в Лиге — 28,7%. Чуть слабее меньшинство (81,9%), но тоже в топ-10.

    «Трактор»

    «Трактор» закончил регулярный чемпионат домашним поражением от СКА (1:3), но челябинцы уже знали, что обеспечили себе 8-е место на Востоке. Впрочем, в последних семи матчах у «Трактора» шесть поражений, и это не очень хороший знак.

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    Лидерами команды являются вратари Василий Демченко и Александр Судницын, защитник Ник Бэйлен, при этом травмированы защитники Евгений Рясенский и Александр Шинин. В атаке солируют Виталий Кравцов, Йонас Энлунд, Райан Стоа, травмирован Пол Щехура.

    «Трактор» отличается достаточно надежной обороной, пропуская в среднем менее 2,5 шайб за матч (11-е место), а меньшинство и вовсе в пятерке лучших в Лиге (87%). Но при этом атака у челябинцев вторая худшая в КХЛ — лишь 1,65 заброшенных шайб в среднем за матч.

    Прогноз

    «Автомобилист» является явным фаворитом, но у «Трактора» неплохая оборона, и надежность в своей зоне единственный шанс челябинцев на успех — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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