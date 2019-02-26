«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор».

«Автомобилист»

В последней игре регулярного чемпионата «Автомобилист» на выезде разгромил «Витязь» (5:1), одержав третью победу, и в хорошем настроении подошел к плей-офф. Клуб из Екатеринбурга, захватив лидерство на Востоке со старта сезона, без проблем удержал его до конца гладкого чемпионата.

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Лидерами команды являются вратарь Якуб Коварж, хотя ему явно не хватает хорошего сменщика, защитники Иван Вишневский, Никита Трямкин и Алексей Василевский, при этом травмированы Денис Бодров и Кирилл Кольцов. В атаке главная ударная сила — Анатолий Голышев, Найджел Доус, Стефан Да Коста, Дэн Секстон, и травмирован топ-форвард Фрэнсис Паре.

«Автомобилист» входит в число 3-4 сильнейших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайба, а реализация большинства у команды лучшая в Лиге — 28,7%. Чуть слабее меньшинство (81,9%), но тоже в топ-10.

«Трактор»

«Трактор» закончил регулярный чемпионат домашним поражением от СКА (1:3), но челябинцы уже знали, что обеспечили себе 8-е место на Востоке. Впрочем, в последних семи матчах у «Трактора» шесть поражений, и это не очень хороший знак.

Лидерами команды являются вратари Василий Демченко и Александр Судницын, защитник Ник Бэйлен, при этом травмированы защитники Евгений Рясенский и Александр Шинин. В атаке солируют Виталий Кравцов, Йонас Энлунд, Райан Стоа, травмирован Пол Щехура.

«Трактор» отличается достаточно надежной обороной, пропуская в среднем менее 2,5 шайб за матч (11-е место), а меньшинство и вовсе в пятерке лучших в Лиге (87%). Но при этом атака у челябинцев вторая худшая в КХЛ — лишь 1,65 заброшенных шайб в среднем за матч.

Прогноз

«Автомобилист» является явным фаворитом, но у «Трактора» неплохая оборона, и надежность в своей зоне единственный шанс челябинцев на успех — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0