«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Питтсбург».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» в гостях была разбита «Монреалем», проиграв во второй раз после серии из трех побед. «Флаерз» занимают шестое место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстают на семь очков.

Все прогнозы на НХЛ

Единственную шайбу забросил нападающий Михаэль Раффль, слабо сыграл вратарь Картер Харт, которого по ходу встречи заменил вернувшийся после травмы Брайан Эллиотт. Российский защитник Иван Проворов завершил матч без очков. Лидеры команды — защитники Шейн Гостисбихир, Трэвис Санхейм, нападающие Якуб Ворачек, Клод Жиру, Шон Кутюрье.

«Филадельфия» лишь по результативности в атаке входит в топ-20, и может похвастаться лучшей в НХЛ игрой на вбрасываниях — 55,8%. При этом оборона «Флаерз» в пятерке худших в Лиге — в среднем 3,36 пропущенных шайб за матч.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома был всухую разбит «Сан-Хосе» (0:4), прервав серию из двух побед, но в целом у «Пингвинз» четыре победы в последних шести матчах, и они занимают третье место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Каролину» и на четыре отставая от «Вашингтона».

Лидерами команды являются вратарь Мэтт Мюррей, защитники Крис Летанг и Брайан Дюмолин, нападающие Сидни Кросби, Фил Кессел, Джейк Гюнтцель, Брайан Раст, Патрик Хорнквист, а также наш Евгений Малкин.

У «Питтсбурга» очень мощная атака, входящая в пятерку сильнейших в НХЛ — в среднем 3,43 заброшенные шайбы за матч. Спецбригады тоже на хорошем уровне, зато оборона и вратари поражают нестабильностью, и в среднем за матч «Пингвинз» пропускают более трех шайб.

Прогноз

В двух предыдущих матчах команды обменялись победами на выезде — «Филадельфия» выиграла 4:2, а затем «Питтсбург» взял реванш 4:1. «Пингвинз» нестабильны, но «Флаерз» выглядят еще хуже. Рискнем с прогнозом на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,89. 0