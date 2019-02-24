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    «Даллас» Радулова и «Каролина» Свечникова снова сыграют от обороны

    «Даллас» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Даллас» — «Каролина»
    Валерий Ничушкин, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Даллас Старз» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Каролина».
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    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» дома неожиданно легко разобрался с «Сент-Луисом» (5:2), прервав серию из трех поражений. Но в целом это лишь вторая победа «Старз» в последних семи поединках. «Даллас» занимает четвертое место в Центральном дивизионе, опережая на три очка «Миннесоту».

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    После серии невыразительных матчей прекрасно сыграл российский вратарь Антон Худобин, отразив 43 из 45 бросков, российский топ-форвард Александр Радулов забросил шайбу, другие лидеры тоже были в ударе — Джейми Бенн оформил дубль, Тайлер Сегин и Радек Факса по голу и передаче, защитник Эса Линделл сделал два ассиста. Российский форвард Валерий Ничушкин участия в матче не принимал. Главная проблема — травма основного голкипера Бена Бишопа.

    «Даллас» играет с акцентом на оборону, пропуская в среднем лишь 2,60 шайбы за матч — это четвертый лучший результат в НХЛ. Но атака, наоборот, третья худшая во всей Лиге — лишь 2,55 заброшенных шайб за игру.

    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» на выезде обыграла «Флориду» (4:3), выиграв седьмой из последних десяти матчей. «Харрикейнз», наконец, прорвались в зону плей-офф Востока — команда занимает четвертое место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Коламбус» и на одно отставая от «Питтсбурга».

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    Героем матча стал один из топ-форвардов команды Джастин Уильямс — на его счету дубль и три очка. Другие лидеры тоже сыграли результативно — Нино Нидеррайтер оформил гол+пас, Теуво Теравайнен отдал две передачи, Себастьян Ахо — одну, защитник Джастин Фолк забросил шайбу. Российский форвард Андрей Свечников завершил игру без очков.

    «Каролина» также ориентирована на оборону, пропуская в среднем 2,75 шайб за матч (6-е место в НХЛ). Атака тоже не выдающаяся, но гораздо лучше, чем у «Старз» — чуть меньше трех заброшенных шайб в среднем за игру.

    Прогноз

    Прошлая встреча завершилась домашней победой «Каролины» (3:0), обе команды в большей мере ориентированы на оборону, так что прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    Прогноз на «Даллас» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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