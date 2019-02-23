«Калгари» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Анахайм».

«Калгари»

В прошлом матче «Калгари» дома обыграл «Айлендерс» (4:2), одержав третью победу подряд. «Флэймз» продолжают лидировать в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, опережая на три очка «Сан-Хосе».

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Одним из героев матча стал нападающий Микаэль Баклунд, по шайбе забросили Остин Кзарник, Джонни Гудро и защитник Трэвис Хамоник. Среди лидеров отметим защитников Марка Джиордано, Ноа Хэнифина и Ти Джея Броди, нападающих Мэттью Ткачука, Элиаса Линдхольма и Шона Манахана.

У «Калгари» вторая сильнейшая атака в НХЛ после «Тампы-Бэй» — в среднем 3,68 заброшенных шайб за матч. Оборона заметно слабее, но рядом с топ-10, и есть проблемы с игрой в меньшинстве — лишь 78,1% надежности (23-е место).

«Анахайм»

В прошлом поединке «Анахайм» на выезде всухую разбил такую же кризисную «Миннесоту» (4:0), и это уже вторая победа подряд, а также третья в последних четырех матчах. «Дакс» поднялись на шестое место в Тихоокеанском дивизионе, а от зоны плей-офф Запада их отделяет всего два очка.

Отразив 31 бросок в створ, первый шатаут в сезоне сделал вратарь Райан Миллер, однако у «Анахайма» травмированы два основных голкипера — Чед Джонсон и Джон Гибсон. По шайбе на счету лидеров — защитника Хампуса Линдхольма, нападающих Райана Кеслера, Кори Перри и Якоба Сильфверберга.

У «Анахайма» худшая в НХЛ результативность — всего 2,23 заброшенные шайбы в среднем за матч. Игра в обороне чуть получше, но тоже с трудом входит в топ-20 (более трех пропущенных шайб за игру).

Прогноз

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Анахайма» (3:2). Сейчас «Дакс» вроде бы выползают из кризиса, но все же букмекеры верят в успех «Калгари». Мы же рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0