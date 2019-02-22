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    «Баффало» попробует связать атаку «Тампы-Бэй»

    «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде разобрала «Филадельфию» (5:2), одержав седьмую победу подряд, а очки «Лайтнинг» набирают 11 матчей кряду. «Тампа» уверенно лидирует в общей таблице НХЛ, опережая ближайших преследователей из «Калгари» на 17 очков.

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    Неплохой поединок провел резервный вратарь Луи Доминге, отразив 28 из 30 бросков. Первый номер россиянин Андрей Василевский получил отдых, топ-форвард Никита Кучеров завершил матч без очков, зато защитник Михаил Сергачев забросил шайбу. Результативно сыграл топ-защитник Райан Макдона (гол+пас), такая же статистики у нападающего Джей Ти Миллера, по шайбе на счету Янни Гурда и Александр Киллорна.

    У «Тампы-Бэй» лучшая атака в НХЛ — в среднем 3,90 заброшенных шайб за матч и 30,«% реализации большинства. Но и оборона у "Молний" в пятерке лучших в Лиге.

    "Баффало"

    В прошлом матче "Баффало" на выезде проиграл "Флориде" (2:4), потерпев третье поражение подряд, что не входит в концепцию борьбы "Сэйбрз" за выход в плей-офф. "Баффало" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстает на шесть очков.

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    По шайбе в игре с "Пантерз" забросили лидеры атаки Джек Айхель и Владимир Соботка. Среди ключевых игроков отметим также защитников Расмуса Далина и Расмуса Ристолайнена, нападающих Сэма Райнхарта, Джеффа Скинера, Коннора Шири и Джейсона Поминвиля.

    Лишь по игре в меньшинстве "Баффало" среди лидеров — 82,2% надежности. Но что касается заброшенных/пропущенных шайб, а также игры в большинстве — "Сэйбрз" показывают результаты в районе 20-х мест.

    Прогноз

    Команды сыграли три поединка в сезоне — в первом дома победу праздновал "Баффало" (2:1), но затем дважды, дома и на выезде, сильнее была "Тампа" (5:4 и 5:3). Букмекеры уверены в результативной игре и победе "Лайтнинг", а мы не уверены, что в матче будет уж слишком много шайб — прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,85. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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