«Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон».

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома уступил «Бостону» (2:4), проиграв в четвертый раз подряд. После небольшого подьема «Кингз» снова в кризисе, и занимают последнее место в Западной конференции.

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По шайбе в игре с «Бостоном» забросили лидеры атаки — россиянин Илья Ковальчук и Алекс Яффало, по передачи отдали Анже Копитар, Адриан Кемпе и защитник Дрю Даути. Среди лидеров также вратарь Джонатан Куик, защитник Алекс Мартинес, нападающие Дастин Браун и Тайлер Тоффоли.

«Лос-Анджелес» обладает второй худшей атакой в НХЛ, забрасывая менее 2,5 шайб за матч, и ужасными спецбригадами. Лишь по игре в обороне «Кингз» ближе к середине рейтинга — в среднем чуть больше трех пропущенных шайб за матч.

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разгромил «Сан-Хосе» (5:1) — команда чередует победы и поражения четыре игры подряд, и пока что удерживает второе место в Столичном дивизионе. «Кэпиталз» опережают на два очка «Коламбус» и на пять отстают от «Айлендерс». При этом перед игрой с «Кингз» «Вашингтон» ждет игра с «Анахаймом».

Неплохой матч сыграл основной вратарь Брэйден Холтби, отразив 25 из 26 бросков, а результат сделали лидеры — Ти Джей Оши сделал дубль и отдал передачу, российский топ-форвард Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон оформили по голу и ассисту, Евгений Кузнецов отдал результативную передачу. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набирал.

«Вашингтон» нацелен, прежде всего, на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,35 шайбы за матч, но оборона «Кэпиталз» не входит даже в топ-20.

Прогноз

В первой встрече «Вашингтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (6:4), и в этот раз мы также прогнозируем победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 1,67. 0