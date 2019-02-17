«Лос-Анджелес» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Бостон».

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома в серии буллитов проиграл «Ванкуверу» (3:4) — это третье поражение команды подряд после трех побед. И хотя «Кингз» набирали очки в пяти из последних шести матчей, они все равно снова вернулись на последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

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Гол и передача на счету защитника Алекса Мартинеса, по шайбе забросили нападающие Майкл Амадио и Остин Вагнер, две передачи отдал Кайл Клиффорд. В общем, не самые звездные исполнители. А вот лидеры атаки, включая Анже Копитара и нашего Илью Ковальчука промолчали. Правда, Ковальчук реализовал буллит, но это не помогло «Кингз» взять два очка.

С большими потугами «Лос-Анджелес» приближается к средним результатам в плане надежности обороны, пропуская в среднем чуть больше трех шайб за матч. Но при этом у «Кингз» вторая худшая в НХЛ результативность атаки, и спецбригады в топ-3 худших.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» дома разбил «Чикаго» (6:3), выиграв третий матч подряд, пятый из последних шести, и очки «Брюинз» набирают девять игр. В итоге «Бостон» вернулся на третье место в Атлантическом дивизионе, оторвавшись от «Монреаля» на три очка, но на три отстает от «Торонто».

Главная проблема «Бостона» — травма топ-форварда Давида Пастрнака, и основного вратаря Туукки Раска. Но и без них другие лидеры выглядели в игре с «Канадиенс» отлично — нападающий Брэд Маршанд набрал 4 (1+3) очка, Давид Крэйчи оформил дубль и отдал одну передачу, Джейк Дебраск и Дентон Хайнен тоже сделали по 3 (1+2) очка, Патрис Бержерон отдал две передачи. Среди лидеров отметим также защитников Тори Крюга, Здено Хару и вратаря Ярослава Галака.

«Бостон» немного парадоксален — с одной стороны, у «Брюинз» вторая по надежности оборона в НХЛ — в среднем лишь 2,56 пропущенных шайб за матч, но меньшинство обычное среднее. С другой, у команды не выделяющаяся атака в целом, зато вторая в Лиге реализации большинства — 26,8%.

Прогноз

Первая встреча соперников завершилась результативной домашней победой «Бостона» в овертайме (5:4). Сейчас, с учетом хорошей формы «Брюинз», мы также рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,71. 0