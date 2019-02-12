ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ливерпуля»То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Панарина, 28 сэйвов Василевского, шайбы Кузнецова и Зайцева «Реал» снова борется за чемпионство«Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
  • 16:26
    • Россия обыграла Чехию в последнем матче шведского этапа Евротура
  • 18:57
    • «Монако» упустил победу над «Монпелье», Головин получил травму
  • 18:42
    • Юсков завоевал бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
  • 18:31
    • Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
  • 17:49
    • Стало известно, при каком условии Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
  • 17:35
    • Скоулз возглавил клуб из четвертого английского дивизиона
  • 17:18
    • Неймар — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, Паредес — в топ-15
    Все новости спорта

    «Сан-Хосе» продлит серию побед в матче с «Ванкувером» Голдобина

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2019 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Ванкувер» — «Сан-Хосе»
    Николай Голдобин, «Ванкувер»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Сан-Хосе».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ванкувер»

    В прошлом поединке «Ванкувер» дома в серии буллитов дожал «Калгари» (4:3), прервав серию из трех поражений. «Кэнакс» занимают четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, но отстают от «Вегаса» на девять очков. С другой стороны, они находятся на грани плей-офф Запада, деля 8-9 места с «Сент-Луисом».

    Все прогнозы на НХЛ

    Результат матча сделали лидеры атаки — Бо Хорват, Брок Бозер и Джош Ливо забросили по шайбе, Элиас Петтерссен отдал две результативные передачи, а также стал автором победного буллита. Россиянин Николай Голдобин очков не набирал. Среди ключевых игроков отметим также вратаря Якоба Маркстрема, защитников Бена Хаттона и травмированного Александра Эдлера.

    «Ванкувер» постепенно улучшает игру в обороне, пропуская в среднем чуть больше трех шайб за матч (16-й показатель) в НХЛ. Что касается результативности в атаке и эффективности спецбригад, «Кэнакс» плетутся в третьем десятке команд Лиги.

    «Сан-Хосе»

    В прошлой игре «Сан-Хосе» на выезде разобрался с «Эдмонтоном» (5:2), выиграв пятый матч подряд. «Шаркс» уверенно приближаются к лидерству в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, сократив отрыв от «Калгари» до одного очка.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Героем матча стал нападающий Кевин Лабанк, сумевший стать автором хет-трика. Другие лидеры также выделились — Эвандер Кэйн и Томаш Гертл оформили по голу и передаче, Джо Торнтон отдал две результативные передачи. Среди других ключевых игроков отметим также защитников Брента Бернса и Эрика Карлссона (травмирован), нападающих Йонаса Донского, Тимо Майера, Логана Кутюра, Джо Павелски.

    «Сан-Хосе» делает упор на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,62 шайбы за игру — это третий лучший результат в НХЛ. Спецбригады тоже входят в топ-8, но оборона слабовата — более трех пропущенных шайб за матч.

    Прогноз

    В первой встрече в сезоне «Сан-Хосе» дома засушил «Ванкувер» со счетом 4:0, и сейчас «Шаркс» также выглядят явным фаворитом — прогноз на победу «Сан-Хосе» в основное время с коэффициентом 2,12. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.54
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Чикаго — Детройт
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Завтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Завтра в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • 18:58 04/02/2019     Андрес Иньеста
  • От «крокеты» Иньесты до «шаффла» Крооса. Лучшие финты современного футбола
    • 22:15 08/02/2019     До конца сезона осталось 13 матчей
  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
    • 05:41 06/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Ванкувер» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 06:00 мск.
    Тоже интересно
    «Фулхэм» — «МЮ» Футбол Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖОчередная победа «МЮ» под руководством Сульшера — в нашем обзоре прессы 02:360
  • 16:42
    • «Фенербахче» и «Зенит» рассудят французы
  • 16:13
    • «Леганес» крупно выиграл у «Бетиса»
  • 15:55
    • Головин — седьмой в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, «Атлетик» примет «Барселону»Результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу 16:470
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»
  • 3.54
    •
  • 18:08
    • «Парма» — обладатель Кубка России по баскетболу
  • 18:05
    • Нойер рассчитывает восстановиться к игре с «Ливерпулем»
  • 17:03
    • «Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
    Россия — Швеция Хоккей Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России во втором матче Шведских хоккейных игр Вчера в 23:590
  • 15:23
    • Еще два игрока ПСЖ могут не сыграть против «Манчестер Юнайтед»
  • 15:40
    • УЕФА впервые назначил видеопомощников арбитра на матчи Лиги чемпионов
  • 09:43
    • «Ростов» подписал контракт с экс-защитником «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие