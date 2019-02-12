«Ванкувер» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Сан-Хосе».

«Ванкувер»

В прошлом поединке «Ванкувер» дома в серии буллитов дожал «Калгари» (4:3), прервав серию из трех поражений. «Кэнакс» занимают четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, но отстают от «Вегаса» на девять очков. С другой стороны, они находятся на грани плей-офф Запада, деля 8-9 места с «Сент-Луисом».

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Результат матча сделали лидеры атаки — Бо Хорват, Брок Бозер и Джош Ливо забросили по шайбе, Элиас Петтерссен отдал две результативные передачи, а также стал автором победного буллита. Россиянин Николай Голдобин очков не набирал. Среди ключевых игроков отметим также вратаря Якоба Маркстрема, защитников Бена Хаттона и травмированного Александра Эдлера.

«Ванкувер» постепенно улучшает игру в обороне, пропуская в среднем чуть больше трех шайб за матч (16-й показатель) в НХЛ. Что касается результативности в атаке и эффективности спецбригад, «Кэнакс» плетутся в третьем десятке команд Лиги.

«Сан-Хосе»

В прошлой игре «Сан-Хосе» на выезде разобрался с «Эдмонтоном» (5:2), выиграв пятый матч подряд. «Шаркс» уверенно приближаются к лидерству в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, сократив отрыв от «Калгари» до одного очка.

Героем матча стал нападающий Кевин Лабанк, сумевший стать автором хет-трика. Другие лидеры также выделились — Эвандер Кэйн и Томаш Гертл оформили по голу и передаче, Джо Торнтон отдал две результативные передачи. Среди других ключевых игроков отметим также защитников Брента Бернса и Эрика Карлссона (травмирован), нападающих Йонаса Донского, Тимо Майера, Логана Кутюра, Джо Павелски.

«Сан-Хосе» делает упор на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,62 шайбы за игру — это третий лучший результат в НХЛ. Спецбригады тоже входят в топ-8, но оборона слабовата — более трех пропущенных шайб за матч.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Сан-Хосе» дома засушил «Ванкувер» со счетом 4:0, и сейчас «Шаркс» также выглядят явным фаворитом — прогноз на победу «Сан-Хосе» в основное время с коэффициентом 2,12. 0