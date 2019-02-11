«Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Тампа-Бэй».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома в овертайме дожала «Питтсбург» (3:2), выиграв пятый из последних семи матчей, но в целом положение «Пантерз» не лучшее — шестое место в Атлантическом дивизионе, и 11 очков отставания от зоны плей-офф Востока. Кроме того, впереди серия тяжелых матчей, и перед встречей с «Тампой» команду ждет выезд к «Вашингтону».

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В игре с «Пингвинз» шайбой отметился российский лидер атаки Евгений Дадонов, а вот защитник Богдан Киселевич поединок пропускал. Топ-форвард Александр Барков отдал две передачи, защитник Майкл Мэтсон оформил гол+пас, шайбу забросил форвард Колтон Сэвиур. Среди лидеров отметим также защитников Кита Яндла и Аарона Экблада, нападающих Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Джонатана Юбердо.

У «Флориды» весьма приличная атака, входящая в 15-лучших в НХЛ, а большинство и вовсе второе сильнейшее после «Тампы» — 27,1% реализации. Но у «Пантерз» третья худшая оборона в Лиге.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» в родных стенах в овертайме уступила «Сент-Луису» (0:1) — это второе поражение подряд, но очки «Лайтнинг» набрали, и в целом продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице НХЛ, опережая на девять очков «Калгари». Перед встречей с «Флоридой» команду также ждет встреча с «Пингвинз».

Лидерами команды являются российский вратарь Андрей Василевский, который в игре с «Блюз» отразил 38 из 39 бросков, защитники Виктор Хэдман и Райан Макдона, важную роль в обороне играет россиянин Михаил Сергачев. В атаке выделим российского топ-форварда Никиту Кучерова, Стивена Стэмкоса, Брэйдена Поинта, Янни Гурда, Тайлера Джонсона и Джей Ти Миллера.

«Тампа-Бэй» самая результативная и атакующая команда в НХЛ — в среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,76 шайб и реализуют 28,8% большинства. В последнее время, впрочем, результативность в атаке снизилась, зато подтянулась в топ-5 оборона.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом уже три матча в сезоне, и во всех трех победу одержала «Тампа-Бэй» (2:1 Б и 7:3 дома, а также 5:4 ОТ на выезде). Сейчас «Лайтнинг» также фавориты, и букмекеры снова ждут результативную игру. Но при этом команды до личной встречи проведут тяжелые поединке с непростыми соперниками. Прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,67. 0