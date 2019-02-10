«Вашингтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» дома в овертайме обыграл «Колорадо» (4:3) — это вторая победа команды подряд и третья в последних четырех играх. «Кэпиталз» вернулись на второе место в Столичном дивизионе, отставая от «Айлендерс» всего на два очка.

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Героями матча стали российские лидеры атаки — Евгений Кузнецов оформил дубль и набрал три очка, Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Также отметим гол+пас топ-защитника Мэта Нисканена, шайбу форварда Андре Бураковски. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набирал.

«Вашингтон» делает упор на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за матч (8-й лучший результат в НХЛ). Зато по игре в обороне «Кэпиталз» не попадают даже в топ-20.

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома в овертайме победила «Питтсбург» (3:2), выиграв пятый из последних семи матчей. «Пантерз», впрочем, по-прежнему далеки от зоны плей-офф Востока, отставая на 14 очков, и занимая шестое место в Атлантическом дивизионе.

Одним из героев матча стал российский нападающий Евгений Дадонов, забросивший первую шайбу «Флориды». Две передачи на счету его партнера по ударной тройке Александра Баркова, защитник Майкл Мэтсон оформил гол+пас, еще одну шайбу забросил форвард Колтон Севиур. Российский защитник Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

У «Флориды» вполне приличная атака, а особенно хорошее большинство — 27,1% реализации, что является вторым лучшим результатом в НХЛ после «Тампы». Но при этом вратари и оборона ужасны — в среднем 3,38 пропущенных шайб за матч (третий худший показатель).

Прогноз

Первая встреча завершилась результативной выездной победой «Флориды» в серии буллитов (6:5). Сейчас пришло время «Вашингтона» взять реванш — прогноз на победу «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 1,855. 0