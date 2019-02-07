Чехия — Швеция. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 7 февраля 2019 года

В рамках шведского этапа Евротура 7 февраля 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

Чехия

Чехия на двух прошедших этапах Евротура сыграла очень слабо, заняв два последних места и на Кубка Карьяла и на Кубке Первого канала. Тем не менее, две победы в четырех встречах чехи взяли, причем над лидерами турниров Россией (5:2) и Финляндией (4:3 Б).

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В Швецию главный тренер сборной Милош Ржига везет достаточно привычный состав с рядом знакомых нам лиц — защитники Адам Полашек из «Нефтехимика» и Марек Хрбас («Амур»), нападающие Иржи Секач («Ак Барс»), Томас Зохорна («Амур»), опытные форварды Милан Гуляш, Ян Коварж, Марек Квапил, вратарь Симон Грубек.

Главная проблема Чехии кроется в отсутствии стабильности — команда может обыграть Россию и отыграться с 0:3 в матче с Финляндией, а затем быть разбита той же Россией (2:7) и Финляндией (3:0). При этом чехи также дважды уступили Швеции.

Швеция

Швеция тоже провела два посредственных этапа Евротура, дважды заняв третьи места. При этом команда одержала лишь две победы, и обе над Чехией (дважды по 3:2), между которыми была серия из четырех поражений.

Швеция продолжает гнуть свою линию, собирая на этапы Евротура в основном молодежь. Особенно много молодых игроков в линии нападения, где из известных нам имен лишь Деннис Расмуссен из «Металлурга». Чуть побольше знакомых лиц в обороне — Виктор Льов из «Йокерита», Клас Дальбек из ЦСКА и Филип Хольм из «Торпедо». Первым номером должен быть вратарь СКА Магнус Хеллберг.

В целом Швеция показала достаточно сбалансированный хоккей на двух этапах Евротура — команда лишь раз пропустила больше трех шайб (1:4 от России на Кубке Карьяла), и забросила в общей сложности 11 шайб в шести матчах — только на одну меньше, чем у Финляндии.

Прогноз

Швеция играет дома и имеет хороший опыт встреч с Чехией. Прогнозируем победу хозяев турнира в основное время с коэффициентом 1,81. 0