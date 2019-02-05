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    «Филадельфия» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

    НХЛ Филадельфия Флайерз Ванкувер Кэнакс
    Прогноз на «Филадельфия» — «Ванкувер»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Ванкувер».
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    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» дома в овертайме дожала «Эдмонтон» (5:4), одержав уже седьмую победу подряд. Но плохие результаты на старте сезона пока что держат «Флаерз» на шестом месте в Столичном дивизионе с семью очками отставания от зоны плей-офф Востока.

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    Победную шайбу «Филадельфии» в овертайме забросил топ-проспект Нолан Патрик, в основное время героями стали лидеры атаки — Клод Жиру забросил шайбу и набрал три очка, Шон Кутюрье оформил гол+пас, Якуб Ворачек отдал три ассиста, по шайбе забросил Уэйн Симмондс и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.

    Лишь по игре в атаке «Филадельфия» с огромным трудом держится в топ-20, забрасывая в среднем 2,87 шайбы за матч. Игра в обороне и спецбригады одни из худших в НХЛ.

    «Ванкувер»

    В прошлой игре «Ванкувер» на выезде разбил «Колорадо» (5:1), одержав третью победу в последних четырех матчах. «Кэнакс» понемногу выходят из кризиса, поднявшись в зону плей-офф Западной конференции, и на четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

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    Классную игру провел вратарь Якоб Маркстрем, отразив 34 из 35 бросков. Один из лидеров атаки россиянин Николай Голдобин забросил шайбу, его партнер по тройке Брок Бозер также отличился голом, по шайбе и передаче на счету нападающих Антуана Русселя и Джейка Виртанена.

    По большинству показателей «Ванкувер» занимает места чуть ниже середины рейтингов, включая заброшенные/пропущенные шайбы, и надежность меньшинства. Чуть слабее большинство — 17,2% реализации и 21-й результат. В общем, «Кэнакс» ничем не выделяются.

    Прогноз

    В первом матче «Ванкувер» дома разбил «Филадельфию» (5:1), сейчас «Флаерз» фавориты в глазах букмекеров, но мы рискнем снова поставить на успех «Кэнакс» в матче с коэффициентом 2,36. 0

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.36. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 03:00 мск.
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