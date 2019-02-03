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    «Торонто» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2019 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Питтсбург»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Питтсбург».
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    «Торонто»

    В прошлой игре «Торонто» дома отыгрался на «Вашингтоне» (6:3), но это лишь вторая победа команды в последних шести матчах. «Мэйпл Лифс» пока еще сохраняют второе место в Атлантическом дивизионе, но отстают от «Тампы» уже на 14 очков, и лишь на один балл опережают «Бостон» и «Монреаль».

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    Героем поединка стал форвард Назем Кадри, который оформил хет-трик и набрал четыре очка. Его партнер по тройке Вилльям Нюландер отдал три результативные передачи. По шайбе забросили наш защитник Никита Зайцев, топ-форварды Остон Мэттьюс и Митч Марнер, по две передачи отдали защитник Морган Райлли и нападающий Коннор Браун. Российский защитник Игорь Ожиганов очков не набирал.

    По всем показателям «Торонто» входит в топ-10, но в большей степени «Мэйпл Лифс» делает упор на линию нападения — в среднем за игру команда забрасывает 3,55 шайб (4-й показатель в НХЛ).

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома разобрался с «Тампой-Бэй» (4:2), но также как «Торонто» выиграл лишь свой второй матч из последних шести. Тем не менее, «Пингвинз» поднялись на второе место в Столичном дивизионе из-за осечек «Вашингтона» и «Коламбуса».

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    «Питтсбург» выдал потрясающий старт матча, забросив три шайбы за 8 минут, и дальше просто удержал результат. Российский топ-форвард Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам, защитник Крис Летанг и нападающий Фил Кессел оформили по голу и передаче, по шайбе забросили Райли Шеахан и капитан Сидни Кросби. Как видим, почти все лидеры были в ударе.

    Если бы не ужасная игра в обороне и нестабильность вратарей, «Питтсбург» обладал бы почти идеальной статистикой, входя в топ-5 по результативности атаки и в топ-8 по спецбригадам. Но более трех пропущенных шайб за игру портят результаты.

    Прогноз

    Команды сыграли уже два матча в сезоне, обменявшись сухими выездными победами (3:0 «Питтсбург» и 5:0 «Торонто»). Букмекеры уверены, что игра будет результативной, и не обращают внимание на статистику личных встреч. Попробуем сыграть на этом — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,63. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.63. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск.
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