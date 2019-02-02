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    Сумеет ли «Вашингтон» прервать серию поражений в игре против «Калгари»?

    «Вашингтон» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Калгари»
    Александр Овечкин, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Калгари».
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    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде был разбит «Торонто» (3:6) — это уже седьмое поражение «Кэпиталз» подряд, и они опустились на третье место в Столичном дивизионе, правда, у идущего вторым «Питтсбурга» столько же очков, а «Коламбус» отстает на один балл.

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    Слабо сыграл вратарь Брэйден Холтби, пропустив пять шайб с 36 бросков. Зато набрали очки российские лидеры атаки — шайбу забросил Александр Овечкин, результативную передачу отдал Евгений Кузнецов. Гол+пас у Никласа Бэкстрема, два ассиста отдал Ти Джей Оши, шайба на счету защитника Мэтта Нисканена. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил игру без очков.

    «Вашингтон» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,36 шайб за матч (8-й показатель в НХЛ), и реализуя 21,8% большинства (10-й). Но оборона гораздо слабее, и не входит даже в топ-20.

    «Калгари»

    В прошлой игре «Калгари» дома в овертайме дожал «Каролину» (3:2), одержав третью победу подряд, восьмую в последних девяти матчах, и во всех девяти «Флэймз» набирают очки. «Калгари» уверенно лидирует в Западной конференции, опережая на пять очков «Виннипег».

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    В матче с «Каролиной» здорово сыграл вратарь Дэвид Риттич, отразив 33 из 35 бросков. Гол+пас на счету нападающего Микаэля Баклунда, по шайбе забросили Майк Янковски и защитник Оливер Кайлингтон, два ассиста отдал топ-защитник Ти Джей Броди. Среди ключевых игроков также защитники Марк Джиордано, Ноа Хэнифин, нападающие Элиас Линдхольм, Шон Монахен, Джонни Гудро и Мэттью Ткачук.

    «Калгари» тоже ориентирован на высокую результативность — в среднем за матч «Флеймз» забрасывают 3,72 шайбы (лучше показатели только у «Тампы-Бэй»). При этом и оборона у команды в полном порядке. Лишь игра в меньшинстве требует усиления.

    Прогноз

    В первом матче сезона «Вашингтон» одолел «Калгари» на выезде в серии буллитов (4:3), и сейчас букмекеры также уверены в большом количестве шайб. При этом «Кэпиталз» в очевидном кризисе, так что рискнем с прогнозом на победу «Флэймз» в матче с коэффициентом 2,14. 0

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 03:00 мск.
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