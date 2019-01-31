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    Сумеет ли «Барыс» стать автором сенсации в игре со СКА?

    «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

    КХЛ Барыс СКА
    Прогноз на «Барыс» — СКА
    Сергей Плотников, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет питерский СКА. Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — СКА.
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    «Барыс»

    В прошлом поединке «Барыс» на выезде неожиданно уступил в овертайме «Сибири» (1:2) — это второе поражение казахстанцев в последних трех играх, но очки «Барыс» набирает пять матчей подряд. В итоге «Барыс» снова догнал «Авангард» по очкам, занимает третье место в конференции, и имеет в запасе перед омичами четыре игры.

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    Единственную шайбу «Барыса» в матче забросил защитник Максим Семенов, для которого она стала первой в сезоне. Лидерами команды являются вратарь Хенрик Карлссон, защитники Даррен Диц, Кевин Даллмэн, нападающие Кертис Волк, Патрис Кормье, Брэндон Боченски, Никита Михайлис, Роман Старченко и Андре Петтерссон.

    «Барыс» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем более трех шайб за матч (3-й результат в Лиге), и реализуя 24,7% большинства (4-й). Но защита заметно слабее.

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде одолел «Металлург» (3:1), одержав свою очередную пятую победу подряд, а очки армейцы набирают 14 поединков кряду. СКА лидирует в турнирной таблице КХЛ, опережая на одно очко ЦСКА.

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    СКА нанес в створ ворот соперника всего 15 бросков, но этого хватило для трех шайб авторства Алексея Бывальцева, Наиля Якупова и Сергея Плотникова. Не ушли без очков и другие лидеры атаки — Никита Гусев, Николай Прохоркин, отметим также хороший матч вратаря Игоря Шестеркина (23 сэйва с 24 бросков).

    СКА по всем показателям статистики в топах, но самая сильная сторона команды — линия нападения, которая является самой результативной в КХЛ (почти 3,5 шайбы за матч). Оборона вторая сильнейшая после ЦСКА.

    Прогноз

    После поражения от «Сибири» «Барыс» будет настроен на бой, к тому же недавно казахстанцы обыграли на выезде ЦСКА. Но букмекеры почти не сомневаются в победе СКА. Мы же советуем присмотреться к прогнозу на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,77. В играх с лидерами казахстанцы обычно не столь результативны. 0

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    Прогноз на «Барыс» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет питерский СКА. Начало матча — 16:30 мск.
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