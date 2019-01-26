«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года хабаровский «Амур» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Салават Юлаев».

«Амур»

В прошлом поединке «Амур» дома всухую проиграл «Авангарду» (0:3) — это юбилейное 10-е поражение подряд, и хабаровчане единолично замыкают турнирную таблицу Восточной конференции, а в общей таблице опережают лишь еще более грустный «Слован».

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Лидерами команды являются вратарь Евгений Аликин, защитники Виталий Атюшов и Михал Йордан, нападающие Александр Горшков, Томас Зохорна, Валентин Пьянов, Игорь Руденков, братья Вячеслав и Владислав Ушенины.

По всем без исключения статистическим показателям «Амур» пасет задних в КХЛ. Но по игре в большинстве хабаровчане хотя бы на грани топ-20 (14,2%), а вот меньшинство стабильно худшее во всей Лиге.

«Салават Юлаев»

В прошлом поединке «Салават Юлаев» на выезде дожал «Кунь Лунь» (2:1), одержав вторую победу подряд после серии из трех поражений. С другой стороны, уфимцы набирают очки в восьми из последних девяти матчей, занимая 6-е место на Востоке.

Здорово сыграл в прошлом матче вратарь Юха Метсола, отразив 37 из 38 бросков, по шайбе забросили лидеры атаки — Линус Умарк и Максим Майоров. Среди ключевых игроков отметим также защитника Филипа Ларсена, нападающих Йонаса Кемппайнена, Тиму Хартикайнена, Владимира Ткачева, Антона Бурдасова и Петра Хохрякова.

По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ, но более интересные результаты уфимцам удается показывать при игре спецбригад — 24,4% реализации большинства и 86,1% надежности в меньшинства (оба 5-х результата в Лиге).

Прогноз

«Амур» в полном кризисе, и несмотря на все старания, проигрывает матч за матчем. Конечно, и «Салават Юлаев» не блещет, но уж хабаровчан побеждать они обязаны — прогноз на победу уфимцев в основное время с коэффициентом 2,06. 0