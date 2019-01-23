«Вашингтон» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Сан-Хосе».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде не справился даже с «Чикаго» (5:8), проиграв пятый матч подряд. «Кэпиталз» явно в кризисе, и опустились уже на третье место Столичного дивизиона, деля очки с «Коламбусом» и опережая на один балл «Питтсбург».

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Провалил матч основной вратарь Брэйден Холтби, и вся оборона в целом, хотя именно защитники набрали больше всего очков — Джон Карлссон оформил дубль, россиянин Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен гол+пас. Форварды Ти Джей Оши и Андре Бураковски отдали по две передачи, один ассист на счету Александра Овечкина, Евгений Кузнецов провел поединок без очков. Травмирован защитник Кристин Джоос.

«Вашингтон» делает упор на атаку, забрасывая в среднем 3,31 шайбы за игру (8-е место), но при этом у «Кэпиталз» достаточно слабая оборона, которая не входит даже в топ-20.

«Сан-Хосе»

В прошлом поединке «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Тампе-Бэй» (3:6) — это второе поражение подряд и с одинаковым счетом, хотя до них «Шаркс» шли на серии из семи побед. Команда занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на одно очко «Вегас» и на шесть отставая от «Калгари».

Шесть шайб с 26 бросков пропустил основной вратарь Мартин Джонс, зато дублем выстрелил один из лидеров атаки Эвандер Кэйн. Еще одна шайба на счету защитника Маркуса Соренсена, среди ключевых игроков также защитники Брент Бернс и Эрик Карлссон, но последний травмирован, как и Марк Власич. В атаке выделим Томаша Гертла, Логана Кутюра, Тимо Майера, Джо Торнтона и Джо Павелски.

Сила «Сан-Хосе» в его атаке — в среднем 3,56 заброшенных шайб за матч (3-й показатель в НХЛ), и в спецбригадах, которые входят в топ-7. Слабая сторона — игра в обороне, ведь «Шаркс» пропускают более трех шайб за игру.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и учитывая акцент соперников на игре в чужой зоне, прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0