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    «Айлендерс» могут продолжить победную серию в игре с «Сент-Луисом»

    «Айлендерс» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Айлендерс» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Сент-Луис».
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    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» разбили на своем льду лидера НХЛ «Тампу-Бэй» (5:1) — это восьмая победа «Островитян» в последних 10 матчах, они идут в зоне плей-офф Востока и занимают 4-е место в Столичном дивизионе, отставая от «Питтсбурга» всего на два очка.

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    Отлично сыграл вратарь Томас Грайсс, отразив 38 из 39 бросков, по шайбе на счету Брока Нельсона, Джоша Бэйли, защитника Девона Тэйвза, отдельно выделим 4-ю тройку — Кэйси Сизикас и Кэл Клаттербак оформили по шайбе и передаче, ассистентский дубль у Мэтта Мартина. Среди лидеров отметим защитника Райана Пулока, нападающих Мэтта Барзала, Андерса Ли и Джордана Эберле.

    У «Айлендерс» очень надежная оборона и вратари — в среднем за матч команда пропускает всего 2,59 шайб — это 3-й лучший результат в НХЛ. Атака на среднем уровне, но слабые спецбригады.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде разобрался с «Далласом» (3:1) — это вторая победа подряд и третья в последних четырех играх. «Блюз» занимают шестое место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф их отделяет не так уж много — пять очков.

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    Перед игрой с «Айлендерс» команду также ждет встреча с «Вашингтоном», что касается игры с «Далласом», дублем выстрелил российский лидер атак Владимир Тарасенко, шайба на счету Патрика Маруна, два ассиста у Оскара Сундквиста. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал. Травмированы защитник Карл Гуннарссон, нападающие Тайлер Бозак, Александр Стин и Роберт Томас.

    Относительно неплохо (на среднем уровне) у «Сент-Луис» выглядят спецбригады большинства и меньшинства, что касается в целом показателей атаки и обороны, то «Блюз» не входят даже в топ-20 команд Лиги.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой «Айлендерс» (4:3). Учитывая, какой ход набрали «Островитяне», рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,60. 0

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск.
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