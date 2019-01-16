«Айлендерс» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Сент-Луис».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» разбили на своем льду лидера НХЛ «Тампу-Бэй» (5:1) — это восьмая победа «Островитян» в последних 10 матчах, они идут в зоне плей-офф Востока и занимают 4-е место в Столичном дивизионе, отставая от «Питтсбурга» всего на два очка.

Все прогнозы на хоккей

Отлично сыграл вратарь Томас Грайсс, отразив 38 из 39 бросков, по шайбе на счету Брока Нельсона, Джоша Бэйли, защитника Девона Тэйвза, отдельно выделим 4-ю тройку — Кэйси Сизикас и Кэл Клаттербак оформили по шайбе и передаче, ассистентский дубль у Мэтта Мартина. Среди лидеров отметим защитника Райана Пулока, нападающих Мэтта Барзала, Андерса Ли и Джордана Эберле.

У «Айлендерс» очень надежная оборона и вратари — в среднем за матч команда пропускает всего 2,59 шайб — это 3-й лучший результат в НХЛ. Атака на среднем уровне, но слабые спецбригады.

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде разобрался с «Далласом» (3:1) — это вторая победа подряд и третья в последних четырех играх. «Блюз» занимают шестое место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф их отделяет не так уж много — пять очков.

Перед игрой с «Айлендерс» команду также ждет встреча с «Вашингтоном», что касается игры с «Далласом», дублем выстрелил российский лидер атак Владимир Тарасенко, шайба на счету Патрика Маруна, два ассиста у Оскара Сундквиста. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал. Травмированы защитник Карл Гуннарссон, нападающие Тайлер Бозак, Александр Стин и Роберт Томас.

Относительно неплохо (на среднем уровне) у «Сент-Луис» выглядят спецбригады большинства и меньшинства, что касается в целом показателей атаки и обороны, то «Блюз» не входят даже в топ-20 команд Лиги.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой «Айлендерс» (4:3). Учитывая, какой ход набрали «Островитяне», рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,60. 0