ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани Себальос — лицо обновляющегося «Реала»«Реал» болезненно обновляется в ущерб Иско «МЮ» одержал шестую победу подрядСульшер — не только про эмоции. Он преподал урок тактики Почеттино Фрагмент матча60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
  • 17:57
    • «Челси» сделал предложение «Зениту» по Паредесу
  • 17:28
    • «Реал» предложит «Ювентусу» провести громкий обмен
  • 16:25
    • «Зенит» пытается подписать защитника «Спортинга»
  • 15:21
    • Федерер обыграл Истомина на Australian Open
  • 14:11
    • «Динамо» подписало Юсупова
  • 12:04
    • Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС
  • 09:59
    • Хачанов преодолел барьер первого круга Australian Open
    Все новости спорта

    «Вашингтон» может взять реванш у «Нэшвилла»

    «Нэшвилл» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Нэшвилл» — «Вашингтон»
    Александр Овечкин, «Вашингтона»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Вашингтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» на выезде неожиданно уступил «Каролине» (3:6), проиграв во второй раз подряд после серии из трех побед. «Предаторз» занимают второе место в Центральном дивизионе, отставая на два очка от «Виннипега» и на восемь опережая «Даллас».

    Все прогнозы на НХЛ

    Очень слабо сыграл обычно стабильный вратарь Пекка Ринне, который был заменен на Юусе Сароса после пяти пропущенных шайб. Нападающий Филип Форсберг оформил дубль, еще одна шайба у Колтона Сиссонса, две передачи отдал защитник Роман Йоси. Травмированы защитник Янник Вебер, нападающие Миикка Саломаки и Кайл Туррис.

    У «Нэшвилла» самая надежная в НХЛ оборона — в среднем соперники забрасывают «Предаторз» чуть больше 2,5 шайб за игру. Атака у команды на среднем уровне, и при этом очень слабое большинство — одно из худших в Лиге.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» дома в овертайме уступил «Коламбусу» (1:2), прервав серию из трех побед, но очки «Кэпиталз» набирают пять матчей, сохраняя первое место в Столичном дивизионе, опережая «Блу Джекетс» на два очка.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Единственную шайбу в игре с «Коламбусом» забросил Евгений Кузнецов с передачи еще одного российского лидера атак Александра Овечкина. Защитник Дмитрий Орлов очков не набирал. Травмированы защитник Кристиан Джоос и нападающий Ларс Эллер. Среди лидеров выделим также вратаря Брэйдена Холтби, защитника Джона Карлсона, нападающего Никласа Бэкстрема.

    «Вашингтон» выглядит одной из лучших команд НХЛ в плане атаки, забрасывая в среднем 3,43 шайбы за игру. Но остальные показатели на среднем уровне, а меньшинство и вовсе одно из худших в Лиге.

    Прогноз

    В первом матче «Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» на выезде (6:3). Сейчас букмекеры снова ставят на «Предаторз», но мы рискнем с прогнозом на победу более стабильных «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 2,44. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.0
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Рома — Виртус Энтелла
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Торонто — Колорадо
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Завтра в 03:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Завтра в 08:30
    •  1.855
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Завтра в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Анже — Бордо
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Хетафе
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • 60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа
    • 02:12     Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019     Сеск покидает «Челси» и АПЛ
  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
    • 00:36 08/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Нэшвилл» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск.
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис Australian Open. Шарапова, Павлюченкова, Хачанов и Федерер вышли во второй кругПодробности первого дня поединков Открытого чемпионата Австралии 11:380
  • 09:03
    • «Голден Стэйт» одержал победу над «Далласом», «Кливленд» прервал серию поражений
  • 08:34
    • Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open
  • 08:13
    • Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019
    «Виннипег» — «Анахайм» Хоккей НХЛ. Шайба и передача Панарина, три очка у Эрикссона и ДжорданоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января 09:470
  • Экспресс дня

  • Джокович и Свитолина разомнутся на старте Australian Open
  • 4.54
    •
  • 17:42
    • Полузащитник «Тоттенхэма» продолжит карьеру в Китае
  • 17:15
    • ПСЖ планирует заработать на трансфере Рабьо
  • 16:57
    • «Боруссия» Д подпишет аргентинского защитника
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ Вчера в 21:390
  • 08:00
    • Шарапова стартовала с разгромной победы на Australian Open
  • 16:45
    • ПСЖ ведет переговоры по трансферу игрока «Эвертона»
  • 16:13
    • «Милан» может перехватить нападающего у «Реала»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие