«Нэшвилл» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Вашингтон».

«Нэшвилл»

В прошлом поединке «Нэшвилл» на выезде неожиданно уступил «Каролине» (3:6), проиграв во второй раз подряд после серии из трех побед. «Предаторз» занимают второе место в Центральном дивизионе, отставая на два очка от «Виннипега» и на восемь опережая «Даллас».

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Очень слабо сыграл обычно стабильный вратарь Пекка Ринне, который был заменен на Юусе Сароса после пяти пропущенных шайб. Нападающий Филип Форсберг оформил дубль, еще одна шайба у Колтона Сиссонса, две передачи отдал защитник Роман Йоси. Травмированы защитник Янник Вебер, нападающие Миикка Саломаки и Кайл Туррис.

У «Нэшвилла» самая надежная в НХЛ оборона — в среднем соперники забрасывают «Предаторз» чуть больше 2,5 шайб за игру. Атака у команды на среднем уровне, и при этом очень слабое большинство — одно из худших в Лиге.

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» дома в овертайме уступил «Коламбусу» (1:2), прервав серию из трех побед, но очки «Кэпиталз» набирают пять матчей, сохраняя первое место в Столичном дивизионе, опережая «Блу Джекетс» на два очка.

Единственную шайбу в игре с «Коламбусом» забросил Евгений Кузнецов с передачи еще одного российского лидера атак Александра Овечкина. Защитник Дмитрий Орлов очков не набирал. Травмированы защитник Кристиан Джоос и нападающий Ларс Эллер. Среди лидеров выделим также вратаря Брэйдена Холтби, защитника Джона Карлсона, нападающего Никласа Бэкстрема.

«Вашингтон» выглядит одной из лучших команд НХЛ в плане атаки, забрасывая в среднем 3,43 шайбы за игру. Но остальные показатели на среднем уровне, а меньшинство и вовсе одно из худших в Лиге.

Прогноз

В первом матче «Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» на выезде (6:3). Сейчас букмекеры снова ставят на «Предаторз», но мы рискнем с прогнозом на победу более стабильных «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 2,44. 0