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    «Барыс» должен снова победить «Спартак»

    «Барыс» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 января 2019 года

    КХЛ Барыс Спартак
    Прогноз на «Барыс» — «Спартак»
    Максим Цыплаков, «Спартак»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет московский «Спартак». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Спартак».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» дома в серии буллитов дожал «Сочи» (3:2), одержав свою четвертую победу последних пяти матчах. Казахстанцы занимают пятое место в Восточной конференции и второе в дивизионе, отставая от «Авангарда» на два очка при четырех играх в запасе.

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    В основное время шайбами за «Барыс» отметились защитник Кэвин Даллмэн и нападающий Андре Петерссон, в серии буллитов точные броски на счету защитника Даррена Дица и нападающего Романа Старченко. Кроме них лидерами команды являются вратарь Хенрик Карлссон, нападающие Кертис Волк, Мэтт Фреттин, Патрис Кормье, Брэндон Боченски и Никита Михайлис.

    У «Барыса» очень мощная атака — одна из сильнейших в КХЛ. В среднем за матч казахстанцы забрасывают 3,15 шайб и реализуют 26,1% большинства (два 3-х показателя). Но оборона и меньшинство не входят даже в топ-10.

    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» на выезде уступил «Авангарду» (1:3), чередуя победы и поражения шесть поединков подряд. В итоге москвичи обосновались на 6-м месте Западной конференции, отставая от «Динамо Москва» на четыре очка, и на три опережая «Сочи».

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    Единственную шайбу в игре с «Авангардом» забросил один из лидеров атаки Каспарс Даугавиньш, среди лидеров также вратари Никита Беспалов и Юлиус Гудачек, защитник Андрей Кутейкин, нападающие Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл, Илья Зубов, Бен Максвелл и травмированный Александр Хохлачев.

    По всем показателям «Спартак» находится в пределах 10-13 мест, включая и спецбригады, и заброшенные/пропущенные шайбы. У команды нет ни явных сильных, ни явных слабых мест.

    Прогноз

    Прошлый матч соперников завершился победой «Барыса» в Москве 3:2. Сейчас на своем льду казахстанцы более выраженные фавориты, а «Спартак» ждет длительный перелет. Так что рискнем с прогнозом на победу «Барыса» в основное время с коэффициентом 1,855. 0

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    Прогноз на «Барыс» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.855. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет московский «Спартак». Начало матча — 16:30 мск.
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