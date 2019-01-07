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    «Виннипег» Куликова должен взять реванш у «Далласа» Радулова

    «Виннипег» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 января 2019 года

    НХЛ Виннипег Джетс Даллас Старз
    Прогноз на «Виннипег» — «Даллас»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 января 2019 года «Виннипег Джетс» примет «Даллас Старз». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Даллас».
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    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на выезде был разбит «Питтсбургом» (0:4) — это третье поражение «Джетс» в последних четырех поединках, и на лицо определенный кризис. Однако «Виннипегу» пока что удается сохранять первое место в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Нэшвилл» при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Питтсбургом» не лучшим образом сыграла вся команда, включая российского защитника Дмитрия Куликова, набравшего полезность «-2». Вратарь Коннор Хеллебайк также не выручил, пропустив три шайбы с 32 бросков. Травмирован ведущий защитник Дастин Бафлин, а среди лидеров отметим защитника Джоша Моррисси, нападающих Патрика Лайне, Марка Шайфли, Блэйка Уилера, Кайла Коннора и Николая Элерса.

    По всем показателям «Виннипег» входит в топ-10 НХЛ или находится рядом с ней. Но все же атакующая игра «Джетс» превалирует над обороной, а особенно сильно команда выглядит в большинстве — 27,9% реализации и 3-й показатель в Лиге.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» дома в овертайме дожал «Вашингтон» (2:1), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах, причем во всех пяти «Старз» набирали очки. «Даллас» поднялся на третье место в Центральном дивизионе и отстает от «Виннипега» всего на четыре очка.

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    Идеальный матч против «Вашигтона» выдал российский вратарь Антон Худобин, отразив 36 из 37 бросков в створ, разыгрался в последних матчах и Александр Радулов, который в игре против «Кэпитадз» отметился двумя результативными передачами, ну а дубль на счету еще одного лидера — Тайлера Сегина. Еще один россиянин Валерий Ничушкин закончил матч без очков.

    Главная проблема «Далласа» — переполненный лазарет, включая основного вратаря Бена Бишопа, защитников Марка Мэто и Юлиуса Хонку, нападающих Мартина Ганзала, Джейми Бенна и Джейсона Дикинсона.

    У «Далласа» очень надежная оборона, пропускающая в среднем лишь 2,64 шайбы за матч (4-й лучший показатель в НХЛ). Спецбригады тоже в порядке, но вот игра в атаке — одна из худших в Лиге с показателем в 2,74 заброшенных шайб в среднем за игру (26-е место).

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился крупной домашней победой «Далласа» (5:1), и сейчас «Виннипегу» самое время брать реванш — рекомендуем прогноз на победу «Джетс» в матче с коэффициентом 1,58. 0

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    Прогноз на «Виннипег» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 января 2019 года «Виннипег Джетс» примет «Даллас Старз». Начало матча — 01:00 мск.
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