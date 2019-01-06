ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты сборной РоссииАмериканцы снова оставили Россию без мечты Антон ХудобинНХЛ. 36 сэйвов Худобина, две передачи Радулова и шайба Панарина Арсен ВенгерФутбольные пожелания на 2019-й год: от расизма до Венгера
  • 12:17
    • Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца этого сезона
  • 12:01
    • «Краснодар» отказал «Индепендьенте» в аренде Куэвы
  • 10:44
    • Марадону выписали из больницы
  • 09:33
    • «Оклахома» победила «Портленд», «Милуоки» разгромил «Атланту»
  • 08:01
    • Сборная России проиграла США в 1/2 финала МЧМ-2019
  • 00:40
    • «Тоттенхэм» поиздевался над соперником в Кубке Англии
  • 00:27
    • Марадону госпитализировали в Буэнос-Айресе
    Все новости спорта

    «Автомобилист» в третий раз в сезоне обыграет «Трактор»

    «Трактор» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист Трактор
    Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист»
    Франсис Паре, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года челябинский «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Трактор»

    В прошлом матче «Трактор» дома всухую обыграл «Амур» (3:0), прервав серию из двух сухих домашних поражений от «Кунь Луня» и «Барыса». Челябинцы занимают 8-е место в Восточной конференции, борясь за место в плей-офф как раз с «Кунь Лунем», и пытаются дотянуться до «Торпедо».

    Все прогнозы на КХЛ

    Героем поединка с «Амуром» стал голкипер Василий Демченко, отразивший все 32 броска в створ и оформивший четвертый шатаут в сезоне. Наконец-то результативно сыграла атака — Райан Стоа, Кристиан Томас и Семен Кокуев забросили по шайбе. Сред лидеров также защитник Ник Бэйлен, нападающие Виталий Кравцов, Пол Щехура Йонас Энлунд. Среди травмированных три ключевых форварда — Антон Глинкин, Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге, и защитник Никита Никитин.

    Почти по всем основным параметрам «Трактор» является аутсайдером КХЛ, а особенно слабая у челябинцев атака — всего 1,84 шайбы в среднем за матч — это третий худший результат во всей Лиге. Зато в меньшинстве «Трактор» занимает 7-е место, «убивая» 84,9% большинства соперника.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде всухую уступил московскому «Динамо» (0:2), прервав серию из пяти побед подряд. «Автомобилист» продолжает занимать первое место в Восточной конференции и второе в Лиге, отставая на три очка от ЦСКА.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Лидерами команды в текущем сезоне являются вратарь Якуб Коварж, защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан да Коста, Анатолий Голышев, Франсис Паре и Дэн Секстон. Травмированы и не помогут команде в ближайшем поединке защитники Станислав Егоршев и Кирилл Кольцов, нападающие Вячеслав Литовченко, Григорий Белоусов и Виталий Попов.

    «Автомобилист» является одним из лидеров КХЛ как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам, занимая 3-и места, а большинство у клуба из Екатеринбурга вообще лучшее в Лиге — 30,5% реализации. Слабое место — игра в меньшинстве с показателем в 79,7% надежности (16-е место).

    Прогноз

    В текущем сезоне соперники встречались дважды — в Екатеринбурге и Челябинске, и оба раза победу праздновал «Автомобилист» (3:2 и 4:1). Сейчас мы также советуем прогноз на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Металлург — Торпедо
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вальядолид — Райо Вальекано
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рединг
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Суонси
  • Сегодня в 18:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Сегодня в 18:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Блэкпул — Арсенал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Блэкберн
  • Сегодня в 20:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Гримсби
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Калгари
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Завтра в 00:01
    •  1.78
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Завтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Важная часть футбола. Как клубы проводят медосмотры
    • Вчера в 23:14     Гарри Кейн
  • Кейн вернул «Тоттенхэм» в чемпионскую гонку
    • 13:40 02/01/2019     «МЮ» ведет борьбу за топ-4
  • 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
    • 14:22 03/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года челябинский «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:00 мск.
    Тоже интересно
    Борха Иглесиас Футбол Примера. «Эспаньол» выиграл у «Леганеса», «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» сыграет с «Хетафе»Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры 01:030
  • 08:16
    • Финляндия стала вторым финалистом МЧМ
  • 12:48
    • «Куньлунь» дома одолел «Адмирал»
  • 12:34
    • Поединок с «Ноттингемом» станет последним для Фабрегаса в «Челси»
    Криштиану Роналду Футбол Важная часть футбола. Как клубы проводят медосмотрыЭкс-сотрудник «МЮ» рассказывает об особенностях медосмотров, которые приходится проходить футболистам Вчера в 23:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт Кубка Азии в ОАЭ
  • 3.38
    •
  • 10:58
    • Клуб РПЛ претендует на форварда румынской команды
  • 09:12
    • Звонарева отказалась от борьбы в полуфинале турнира в Китае
  • 00:55
    • «Эспаньол» минимально обыграл «Леганес»
    Серхио Агуэро Футбол «МанСити» — «Ливерпуль»: блеск Агуэро и Фернандиньо, усталость «красных»На «Этихаде» манкунианцы сократили отставание от мерсисайдцев до четырех очков Вчера в 13:090
  • 00:12
    • СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»
  • 23:58
    • Бейл пропустит до двух недель
  • 21:56
    • СКА одержал четвертую победу подряд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие