«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года челябинский «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист».

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» дома всухую обыграл «Амур» (3:0), прервав серию из двух сухих домашних поражений от «Кунь Луня» и «Барыса». Челябинцы занимают 8-е место в Восточной конференции, борясь за место в плей-офф как раз с «Кунь Лунем», и пытаются дотянуться до «Торпедо».

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Героем поединка с «Амуром» стал голкипер Василий Демченко, отразивший все 32 броска в створ и оформивший четвертый шатаут в сезоне. Наконец-то результативно сыграла атака — Райан Стоа, Кристиан Томас и Семен Кокуев забросили по шайбе. Сред лидеров также защитник Ник Бэйлен, нападающие Виталий Кравцов, Пол Щехура Йонас Энлунд. Среди травмированных три ключевых форварда — Антон Глинкин, Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге, и защитник Никита Никитин.

Почти по всем основным параметрам «Трактор» является аутсайдером КХЛ, а особенно слабая у челябинцев атака — всего 1,84 шайбы в среднем за матч — это третий худший результат во всей Лиге. Зато в меньшинстве «Трактор» занимает 7-е место, «убивая» 84,9% большинства соперника.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» на выезде всухую уступил московскому «Динамо» (0:2), прервав серию из пяти побед подряд. «Автомобилист» продолжает занимать первое место в Восточной конференции и второе в Лиге, отставая на три очка от ЦСКА.

Лидерами команды в текущем сезоне являются вратарь Якуб Коварж, защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан да Коста, Анатолий Голышев, Франсис Паре и Дэн Секстон. Травмированы и не помогут команде в ближайшем поединке защитники Станислав Егоршев и Кирилл Кольцов, нападающие Вячеслав Литовченко, Григорий Белоусов и Виталий Попов.

«Автомобилист» является одним из лидеров КХЛ как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам, занимая 3-и места, а большинство у клуба из Екатеринбурга вообще лучшее в Лиге — 30,5% реализации. Слабое место — игра в меньшинстве с показателем в 79,7% надежности (16-е место).

Прогноз

В текущем сезоне соперники встречались дважды — в Екатеринбурге и Челябинске, и оба раза победу праздновал «Автомобилист» (3:2 и 4:1). Сейчас мы также советуем прогноз на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,83. 0