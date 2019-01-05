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    «Питтсбург» Малкина и «Виннипег» Куликова не выявят победителя в основное время

    «Питтсбург» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 января 2019 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Виннипег Джетс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Виннипег»
    Евгений Малкин, «Питтсург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Виннипег».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде уничтожил «Рейнджерс» (7:2), одержав свою седьмую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. В итоге «Пингвинз» занимают второе место в Столичном дивизионе, отставая на одно очко от «Вашингтона».

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    Героями матча с «Рейнджерс» стали нападающие Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель, Доминик Симон и защитник Крис Летанг — все пятеро забросили по шайбе и отдали по одной передаче. Два ассиста у Патрика Хорнквиста, по шайбе на счету Таннера Пирсона и Зака Астона-Риизе. В итоге в разгроме соперника приняли участие не только лидеры, а все четыре пятерки. Травмирован один игрок — защитник Джастин Шульц.

    У «Питтсбурга» очень хорошая линия атаки и спецбригады. По этим показателям «Пингвинз» входят в топ-5 команд НХЛ, но вратари и оборона заметно слабее — в среднем за игру «Питтсбург» пропускает 2,88 шайб (12-е место).

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на выезде одолел «Эдмонтон» (4:3), прервав серию из двух поражений подряд. Но в целом в последних десяти матчах у «Джетс» семь побед, и они занимают первое место в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Нэшвилл» при двух матчах в запасе.

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    Героями матча стали форварды 4-го звена — Брендан Лемье оформил дубль, Эндрю Копп отдал две передачи, Джек Рославик — одну. По шайбе на счету двух лидеров атаки — Блэйка Уилера и Брэндона Танева. Российский защитник Дмирий Куликов очков не набирал. Кроме них отметим защитников Джоша Моррисси и Джейкоба Трубу, нападающих Патрика Лайне, Марка Шайфли, Кайла Коннора и Николая Эллерса. Травмирован ключевой защитник команды Дастин Бафлин.

    По всем без исключения показателям статистики «Виннипег» входит в топ-10 клубов НХЛ. У «Джетс» сбалансированная и сильная команда, но все же игра в атаке выглядит предпочтительнее обороны — в среднем 3,41 заброшенная шайба за матч (7-е место) и 28,1% реализации большинства (2-е).

    Прогноз

    Первый матч сезона завершился выездной победой «Питтсбурга» 4:3. Сейчас мы также ждем результативный матч, но так как и букмекеры в этом уверены, мы рискнем с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,04. «Пингвинз» на ходу, но и «Виннипег» выглядит неплохо, и к тому же две команды во многом схожи между собой. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.04. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск.
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