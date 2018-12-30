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    «Флорида» Дадонова должна победить «Филадельфию» Проворова

    «Флорида» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 декабря 2018 года

    НХЛ Флорида Пантерз Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 2018 года «Флорида Пантерз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия».
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    «Флорида»

    В прошлом поединке «Флорида» на выезде разобралась с «Чикаго» (6:3), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти играх, но «Пантерз» по-прежнему занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Кроме того, перед встречей с «Филадельфией» «Флориду» ждет домашняя игра с непосредственным конкурентом — «Монреалем».

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    Одним из героев матча с «Чикаго» стал молодой нападающий «Флориды» Джейси Гаврилюк, оформивший дубль, также отлично сыграли одни из лидеров — Фрэнк Ватрано и Джаред МакКанн, набравшие по 2 (1+1) очка. По шайбе на счету нападающих Майка Хоффмана и Дмитрия Мальгина. А вот российский нападающий Евгений Дадонов ушел со льда без очков. Травмированы нападающие Дерек Маккензи, Винсент Трочек и Ник Бьюгстад.

    У «Флориды» очень сильная атака — в среднем за матч «Пантерз» забрасывают 3,26 шайб (10-й результат) и реализуют 28,2% большинство (2-й показатель во всей НХЛ). Но оборона команды одна из худших во всей Лиге — в среднем 3,49 пропущенных шайб за игру.

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде устроила перестрелку с «Тампой-Бэй», проиграв в овертайме (5:6). Но стоит отдать должное «Флаерз» — в последних пяти матчах один из аутсайдеров Восточной конференции взял три победы и в четырех набирал очки.

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    В игре с «Тампой-Бэй» набирали очки и забрасывали шайбы все четыре пятерки «Филадельфии» — в общей сложности 12 человек. Среди них был и российский защитник Иван Проворов, гол+пас у Клода Жиру, по шайбе на счету Михаэля Раффля, Роберта Хагга и Дэйла Уиса, две передачи отдал Джемс ван Римсдайк. Травмированы вратари Брайан Эллиотт, Энтони Столарс и нападающий Корбан Найт.

    Почти по всем основным статистическим показателям «Филадельфия» пасет задних в НХЛ, включая ужасные спецбригады и еще более дырявую, чем у «Флориды», оборону — в среднем 3,64 пропущенные шайбы за матч. Лишь по игре в атаке «Флаерз» в топ-15 — в среднем 2,97 заброшенных шайб за матч.

    Прогноз

    В первых двух матчах на льду «Филадельфии» соперники обменялись победами — «Флорида» выиграла в основное время 2:1, а «Флаерз» в серии буллитов (6:5). Но сейчас на льду «Пантерз» мы рискнем поставить именно на их победу в матче с коэффициентом 1,75. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 2018 года «Флорида Пантерз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:00 мск.
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