«Рейнджерс» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 декабря 2018 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Анахайм».

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» в родных стенах в овертайме уступили «Вегасу» (3:4), проиграв в третий раз подряд, и шестой в последних семи матчах, потеряв не только место в топ-тройке Столичного дивизиона, но также вылетев из зоны плей-офф Восточной конференции.

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В игре с «Вегасом» не лучшим образом сыграл вратарь Хенрик Лундквист, но по его воротам соперник нанес 41 бросок. Зато нападающий Кевин Хейс отметился ассистентским хет-триком. По шайбе на счету защитника Брейди Скьея, нападающих Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.

Россиянин Павел Бучневич отметился ассистом, набрав свое 11-е очко в сезоне. Столько же баллов у Владислава Наместникова, но он очков в матче не набирал. Травмированы защитники Адам Макквейд, Кевин Шаттенкирк, нападающие Колин Маклеод и Йеспер Фаст.

Ни по одному из статистических показателей «Рейнджерс» не входят даже в топ-15 команд НХЛ, показывая одни из худших результатов по игре в обороне, в атаке и в меньшинстве. Лишь большинство у клуба из Нью-Йорка чуть сильнее — 20,4% реализации и 16-е место.

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» в овертайме дожал «Коламбус» (2:1), одержав третью победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. Удачная серия помогла «Дакс» подняться уже на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

В игре с «Коламбусом» героем стал нападающий Даниэль Спронг, забросив обе шайбы «Анахайма». Также сильно выглядел вратарь Джон Гибсон, отразив 36 из 37 бросков в створ. Среди лидеров команды выделим защитника Брендона Монтора, нападающих Райана Гецлафа, Адама Энрике и Рикарда Ракелля, но последний травмирован. Также в лазарете защитник Кэм Фаулер, нападающие Патрик Ивс и Кори Перри.

У «Анахайма» очень надежная оборона — в среднем за поединок «Дакс» пропускают не более 2,82 шайб (9-й показатель), но атака и спецбригады требуют усиленной работы, ведь «Анахайм» забрасывает только 2,53 шайбы за матч, что является третьим худшим результатом во всей НХЛ.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился домашним поражением «Анахайма» в серии буллитов (2:3). Но сейчас «Рейнджерс» на спаде и у «Дакс» есть хорошие шансы на реванш — прогнозируем победу «Анахайма» в матче с коэффициентом 1,96. 0