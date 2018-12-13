Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала 13 декабря 2018 года

В рамках Кубка Первого канала 13 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Швеции Начало матча — 18:45 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Россия

На предыдущем этапе Евротура в Финляндии (Кубке Карьяла) сборная Россия выступила весьма удачно, заняв первое место при двух победах над Швецией (4:1) и Финляндией (3:0) и одном поражении от Чехии (2:5).

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В личной встрече со Швецией отлично сыграли молодые игроки — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Андрей Кузьменко, оформивший дубль. На Кубке Первого канала лидерами команды должны быть Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Никита Гусев, Михаил Григоренко, защитники Никита Нестеров и Виктор Антипин.

На Кубке Карьяла Россия почти идеально провела два первых матчах, забросив семь шайб и пропустив лишь одну, но в итоге в последней игре против Чехии пропустила пять раз в основном из-за не самой удачной игры вратаря Ильи Сорокина и обороны.

Швеция

Кубок Карьяла сложно занести в актив Швеции, так как команда выиграла только один матч из трех — у сборной Чехии (3:2) на старте турнира, но затем была разбита Россией (1:4) и Финляндией (0:3). Сейчас состав команды также далеко не самый звездный.

Среди знакомых лиц в ростере Швеции выделим вратаря ЦСКА Ларса Йоханссона, защитников Класа Дальбека (ЦСКА), Филипа Хольма («Торпедо») и Виктора Льова («Йокерит»), нападающего Джона Нормана («Йокерит»). Большинство остальных игроков — малоизвестные российским болельщикам исполнители из шведского чемпионата, причем в основном молодые.

В трех первых матчах Евротура в рамках Кубка Карьялы Швеция пропустила девять шайб, ни разу не сыграв всухую. В атаке у желто-синих тоже получалось не лучшим образом — всего четыре заброшенные шайбы, причем три из них в стартовой игре с Чехией.

Прогноз

Россия выставила на домашний этап Евротура максимально боевой состав, тогда как Швеция привезет достаточно скромный ростер, костяк которого составляют молодые исполнители. Рекомендуем прогноз на победу России в основное время с коэффициентом 1,76. 0