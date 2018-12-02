ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» лидирует в ПримереПримера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала» «Спартак» — «Рубин»«Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова «Тампа-Бэй» — «Баффало»НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
  • 13:44
    • «Барселоне» интересен защитник «Зенита»
  • 13:27
    • ФИФА может ограничить аренду игроков с 2020 года
  • 13:13
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
  • 11:52
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Питтсбург» Малкина и «Филадельфия» Проворова сыграют без оглядки на оборону

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 декабря 2018 года

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде уступил «Колорадо» (3:6), прервав серию из двух побед подряд и пяти матчей с набранными очками. Сейчас от топ-тройки Столичного дивизиона «Пингвинз» отделяет три очка, а от зоны плей-офф они находятся на расстоянии одной победы.

    Все прогнозы на НХЛ

    Фееричную игру против «Колорадо» выдал лидер нападения «Питтсбурга» Сидни Кросби, который оформил хет-трик, но благодаря «стараниям» обороны и вратаря Тристана Джарри, пропустившего пять шайб с 25 бросков (еще одна влетела в пустые ворота), «Пингвинз» не удалось зацепиться за очки.

    Российский нападающий Евгений Малкин очков в игре не набирал, но продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» с 30 баллами. В списке травмированных основной вратарь Мэтт Мюррей, защитник Джастин Шульц, нападающие Мэтт Каллен и Патрик Хорнквист.

    «Питтсбург» по трем из четырех основных статистических показателей занимает 8-е места в лиге — по игре в атаке, по игре в большинстве и меньшинстве. Но все портит оборона и вратари — в среднем 3,25 пропущенных шайб за матч и только 23-й результат.

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» дома уступила «Оттаве» (3:4), проиграв свой второй матч подряд и шестой в последних семи. Кризис опустил «Флаерс» на последнее место в Столичном дивизионе и во всей Восточной конференции.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В игре с «Оттавой» слабо сыграл вратарь-дублер Энтони Столарс, пропустив четыре шайбы с 24 бросков, из-за чего даже трех шайб от Тревиса Конечны, Якуба Ворачека и защитника Радко Гудаша (первая в сезоне) не хватило хотя бы на ничью в основное время. Кроме того, важно отметить ассистентский дубль нашего защитника Ивана Проворова.

    Главная проблема «Филадельфии» травмы сразу двух ведущих вратарей — Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта. И хотя остается еще Кэлвин Пикар, он играет откровенно ужасно, так что тренерскому штабу приходится брать совершенно неопытных резервистов, что и приводит к очевидным результатам.

    У «Филадельфии» сложно найти сильные стороны — их лучшая показатель это игра в атаке (в среднем 2,96 шайбы за матч и 19-е место). Во всем остальном результаты близкие к катастрофическим — третья худшая оборона, второе худшее меньшинства и седьмое худшее большинство.

    Прогноз

    Учитывая откровенно слабую игру двух команд в обороне и проблемы с вратарями, рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Майнц
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Енисей — Ахмат
  • Завтра в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Завтра в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Анжи — Уфа
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 20:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Рубин»
  • «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова
    • 00:10     Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерс». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора менятьсяФорвард «Пари Сен-Жермен» помог команде обыграть «Ливерпуль», но оставил после своей игры не только положительные эмоции Вчера в 15:300
  • 11:18
    • Суд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева
  • 11:03
    • Марадона недоволен идеей проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде
  • 11:36
    • «Бока Хуниорс» против проведения финала КЛ в Испании
    Футболисты «Тоттенхэма» Футбол Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»Сильнейшим клубам Европы осталось сыграть заключительный тур Вчера в 14:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 16:49
    • «Салават Юлаев» обменял Основина на Бурмистрова в «Ак Барс»
  • 16:28
    • Монтелла может заменить Ди Франческо в «Роме»
  • 15:55
    • «Милан» готов продать Чалханоглу
    «Магнитка» — «Салават» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября Вчера в 22:220
  • 09:42
    • Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 09:14
    • 51 очко Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от поражения
  • 08:07
    • Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие