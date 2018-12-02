«Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Филадельфию Флаерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Филадельфия».

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде уступил «Колорадо» (3:6), прервав серию из двух побед подряд и пяти матчей с набранными очками. Сейчас от топ-тройки Столичного дивизиона «Пингвинз» отделяет три очка, а от зоны плей-офф они находятся на расстоянии одной победы.

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Фееричную игру против «Колорадо» выдал лидер нападения «Питтсбурга» Сидни Кросби, который оформил хет-трик, но благодаря «стараниям» обороны и вратаря Тристана Джарри, пропустившего пять шайб с 25 бросков (еще одна влетела в пустые ворота), «Пингвинз» не удалось зацепиться за очки.

Российский нападающий Евгений Малкин очков в игре не набирал, но продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» с 30 баллами. В списке травмированных основной вратарь Мэтт Мюррей, защитник Джастин Шульц, нападающие Мэтт Каллен и Патрик Хорнквист.

«Питтсбург» по трем из четырех основных статистических показателей занимает 8-е места в лиге — по игре в атаке, по игре в большинстве и меньшинстве. Но все портит оборона и вратари — в среднем 3,25 пропущенных шайб за матч и только 23-й результат.

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома уступила «Оттаве» (3:4), проиграв свой второй матч подряд и шестой в последних семи. Кризис опустил «Флаерс» на последнее место в Столичном дивизионе и во всей Восточной конференции.

В игре с «Оттавой» слабо сыграл вратарь-дублер Энтони Столарс, пропустив четыре шайбы с 24 бросков, из-за чего даже трех шайб от Тревиса Конечны, Якуба Ворачека и защитника Радко Гудаша (первая в сезоне) не хватило хотя бы на ничью в основное время. Кроме того, важно отметить ассистентский дубль нашего защитника Ивана Проворова.

Главная проблема «Филадельфии» травмы сразу двух ведущих вратарей — Брайана Эллиотта и Михала Нойвирта. И хотя остается еще Кэлвин Пикар, он играет откровенно ужасно, так что тренерскому штабу приходится брать совершенно неопытных резервистов, что и приводит к очевидным результатам.

У «Филадельфии» сложно найти сильные стороны — их лучшая показатель это игра в атаке (в среднем 2,96 шайбы за матч и 19-е место). Во всем остальном результаты близкие к катастрофическим — третья худшая оборона, второе худшее меньшинства и седьмое худшее большинство.

Прогноз

Учитывая откровенно слабую игру двух команд в обороне и проблемы с вратарями, рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. 0