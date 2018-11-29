«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября 2018 года омский «Авангард» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Автомобилист».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде обыграл «Слован» (4:1), прервав серию из двух подряд поражений. Сейчас Омичи занимают второе место в Восточной конференции, отставая от «Автомобилиста» на девять очков, и первое в своем дивизионе, опережая «Барыс» на два балла.

Все прогнозы на хоккей

В игре со «Слованом» дублем отметился нападающий Денис Зернов, по шайбе на счету Виктора Сталберга и Давида Деарне, две передачи отдал защитник Евгений Медведев, а вратарь Игорь Бобков отразил 25 из 26 бросков. Среди лидеров также отметим Илью Михеева, Сергея Широкова и защитника Максима Чудинова. Травмирован с начала сезона вратарь Кари Рамо.

Почти по всем статистическим показателям «Авангард» входит в семерку лучших команд Лиги, а в меньшинстве он выглядит лучше всего — 86,6% надежности и 4-й показатель. Но есть проблемы с игрой в большинстве — 16% реализации и лишь 18-й результат.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» на выезде засушил «Салават Юлаев» (2:0), прервав серию из трех подряд поражений, которая лишила клуб из Екатеринбурга первого места в общей таблице КХЛ, но «Авто» по-прежнему сохраняет уверенное лидерство на Востоке.

Отметим пятый в сезоне шатаут вернувшегося после травмы вратаря Якуба Коваржа, который отразил 32 броска в створ. По голу записали себе в актив нападающие Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. Среди лучших бомбардиров отметим Найджела Доуса (40 очков), Дэна Секстона (30 очков) и Стефана Да Косту (27 очков). Травмированы защитники Станислав Егоршев, Никита Трямкин, нападающие Григорий Белоусов и Виталий Попов.

«Автомобилист» одна из лучших команд КХЛ в плане сбалансированности атаки и обороны, входя в топ-4 как по результативности нападения, так и по надежности защиты. Что касается спецбригад, здесь заметен сильный перепад — если большинство абсолютно лучшее в Лиге (31,2% реализации), то меньшинство лишь 13-е (79,8% надежности).

Прогноз

Учитывая, что у «Автомобилиста» вернулся в строй основной вратарь Якуб Коварж, можно рискнуть с прогнозом на победу «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 2,07. 0