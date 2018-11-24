ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома засушил «Сочи» (2:0), одержав свою 11-ю победу подряд. Более того, в последних 24 поединках армейцы уступили лишь раз, и достаточно уверенно лидируют в Западной конференции, опережая СКА на три очка. Даже поражение не подвинет москвичей с первого места, а в случае победы и поражения «Авто» от «Ак Барса», ЦСКА возглавит таблицу КХЛ.

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В игре с «Сочи» свой очередной 5-й шатаут в сезоне оформил Илья Сорокин, отразив 21 бросок в створ. Причем для ЦСКА эта победа стала второй сухой подряд и четвертой сухой в последних пяти матчах, в которых армейцы пропустили лишь раз. Что касается матча с «Сочи», шайбами в составе ЦСКА отметились нападающие Грег Скотт и Анатолий Слепышев. Среди лидеров отметим нападающих Михаила Григоренко, Кирилла Капризова и Линдена Вея.

ЦСКА сугубо оборонительная команда, которая любит буквально «перемалывать» соперника за счет прессинга. В итоге москвичи пропускают меньше всего шайб в среднем за игру — чуть больше одной! Но есть одно слабое место — игра в большинстве с показателем в 20% реализации (только 12-й показатель).

СКА

В прошлом матче СКА на выезде разбил «Северсталь» (6:1), одержав свою пятую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. СКА отстает от ЦСКА на три очка, и для того, чтобы в ближайшее время попытаться сбросить с вершины москвичей, им в любом случае нужно побеждать, и желательно в основное время.

В игре против «Северстали» сразу три игрока команды набрали по два очка — защитники Владислав Гавриков и Василий Токранов, а также лучший бомбардир команды нападающий Никита Гусев записали себе в актив по голу и передаче. Шайбами также отличились нападающие Александр Барабанов, Сергей Плотников и Наиль Якупов, два ассиста у форварда Андрея Кузьменко. Неплохой матч выдал вратарь Игорь Шестеркин, отразив 24 из 25 бросков.

СКА, пожалуй, самая сбалансированная команда, как по игре, так и по статистике. Почти по всем показателям армейцы Питера входят в топ-3 лучших в Лиге, а единственное исключение — 5-е место по игре в большинстве (25,9% реализации), что тоже великолепный результат.

Прогноз

В двух первых встречах сезона ЦСКА дважды обыграл СКА, причем и дома и на выезде, взяв три очка из четырех возможных. Как видим, именно на три очка москвичи опережают питерцев в турнирной таблице. Хотя предсказать победителя непросто, но учитывая надежность обороны команд в последних матчах, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0