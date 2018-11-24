ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США «Металлург» Мг — «Ак Барс»КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь» Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 11:38
    • «Челси» продлил контракт с чемпионом мира
  • 11:24
    • Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее
  • 11:07
    • Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»
  • 09:33
    • Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»
  • 09:17
    • Океания поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА
  • 08:30
    • Шипулин: Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться
  • 08:00
    • УЕФА назвал победителей Fair Play сезона-2017/18
    Все новости спорта

    Сумеет ли ЦСКА обыграть СКА в третий раз в сезоне?

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2018 года

    КХЛ ЦСКА СКА
    Прогноз на ЦСКА — СКА
    Команда ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА дома засушил «Сочи» (2:0), одержав свою 11-ю победу подряд. Более того, в последних 24 поединках армейцы уступили лишь раз, и достаточно уверенно лидируют в Западной конференции, опережая СКА на три очка. Даже поражение не подвинет москвичей с первого места, а в случае победы и поражения «Авто» от «Ак Барса», ЦСКА возглавит таблицу КХЛ.

    Все прогнозы на хоккей

    В игре с «Сочи» свой очередной 5-й шатаут в сезоне оформил Илья Сорокин, отразив 21 бросок в створ. Причем для ЦСКА эта победа стала второй сухой подряд и четвертой сухой в последних пяти матчах, в которых армейцы пропустили лишь раз. Что касается матча с «Сочи», шайбами в составе ЦСКА отметились нападающие Грег Скотт и Анатолий Слепышев. Среди лидеров отметим нападающих Михаила Григоренко, Кирилла Капризова и Линдена Вея.

    ЦСКА сугубо оборонительная команда, которая любит буквально «перемалывать» соперника за счет прессинга. В итоге москвичи пропускают меньше всего шайб в среднем за игру — чуть больше одной! Но есть одно слабое место — игра в большинстве с показателем в 20% реализации (только 12-й показатель).

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде разбил «Северсталь» (6:1), одержав свою пятую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. СКА отстает от ЦСКА на три очка, и для того, чтобы в ближайшее время попытаться сбросить с вершины москвичей, им в любом случае нужно побеждать, и желательно в основное время.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В игре против «Северстали» сразу три игрока команды набрали по два очка — защитники Владислав Гавриков и Василий Токранов, а также лучший бомбардир команды нападающий Никита Гусев записали себе в актив по голу и передаче. Шайбами также отличились нападающие Александр Барабанов, Сергей Плотников и Наиль Якупов, два ассиста у форварда Андрея Кузьменко. Неплохой матч выдал вратарь Игорь Шестеркин, отразив 24 из 25 бросков.

    СКА, пожалуй, самая сбалансированная команда, как по игре, так и по статистике. Почти по всем показателям армейцы Питера входят в топ-3 лучших в Лиге, а единственное исключение — 5-е место по игре в большинстве (25,9% реализации), что тоже великолепный результат.

    Прогноз

    В двух первых встречах сезона ЦСКА дважды обыграл СКА, причем и дома и на выезде, взяв три очка из четырех возможных. Как видим, именно на три очка москвичи опережают питерцев в турнирной таблице. Хотя предсказать победителя непросто, но учитывая надежность обороны команд в последних матчах, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Сегодня в 19:30
    •  3.39
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леганес — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Чикаго
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Томь
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо — Енисей
  • Завтра в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Завтра в 15:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
    • Вчера в 21:44     Ван Дейк стал главным героем матча
  • Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию
    • 18:53 20/11/2018     Александр Зверев
  • Итоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита
    • 21:25 19/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на ЦСКА — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 2018 года московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча — 17:30 мск.
    Тоже интересно
    Александер Чеферин и Андреа Аньелли Футбол Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?Главные подробности совместной пресс-конференции Чеферина и Аньелли 21/11/2018 в 19:030
  • 10:03
    • Бывший игрок «Зенита» считает, что клуб должен отпустит Паредеса
  • 09:01
    • «Йокерит» арендовал нападающего «Виннипега»
  • 15:31
    • Мутко вновь покинет пост главы РФС
    Игроки сборной Нидерландов Футбол Лига наций. Кто куда и что дальше?Подводим итоги первого в истории группового этапа Лиги наций 21/11/2018 в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • 3.39
    •
  • 12:11
    • «Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»
  • 11:57
    • Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, которой удастся победить в Грозном в этом сезоне
  • 09:46
    • Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 21/11/2018 в 23:070
  • 08:47
    • Сборная Ирландии рассматривает кандидатуру Эллардайса на пост главного тренера
  • 08:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
  • 00:55
    • IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие