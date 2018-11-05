«Анахайм» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 2018 года «Анахайм Дакс» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Коламбус».

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» на своем льду в овертайме проиграл «Рейнджерс» (2:3). Это поражение стало для «Дакс» седьмым подряд — на данный момент «Утки» показывают одни из худших результат в НХЛ, хотя на старте сезона взяли пять побед в семи поединках.

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В игре с «Рейнджерс» гол+пас записал на свой счет Рикард Ракелль, две результативный передачи у Райана Гецлафа, еще одну шайбу забросил Якоб Сильфверберг. Но главная проблема «Анахайма» — это переполненный лазарет. На данный момент не могут помочь команде из-за травм сразу шесть исполнителей — защитник Джон Мэнсон, нападающие Максим Комтуа, Онджей Касе, Кори Перри, Ник Ритчи и Картер Роуин.

Как и в прошлом сезоне «Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч со старта регулярки (7-й результат). Меньшинство чуть похуже, но входит в топ-15 (78,7%), а вот атака одна из худших в НХЛ — лишь 2,36 заброшенных шайб в среднем за матч.

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» на выезде разобрался с «Сан-Хосе» (4:1), одержав свою третью победу в последних четырех матчах. В общей сложности «Блу Джекетс» выиграли шесть из последних десяти поединков и занимают третье место в Столичном дивизионе.

Героем матча против «Шаркс» стал российский вратарь Сергей Бобровский, который отразил 44 из 45 бросков в створ. Также нужно отметить форварда Энтони Даклера (гол+пас), по шайбе на счету защитника Сэта Джонса, нападающих Ника Фолиньо и Джоша Андерсона. Российский форвард Артемий Панарин очков не набирал, но является лучшим бомбардиром команды с 15 баллами. В лазарете пребывает форвард Брэндон Дубински.

Несмотря на неплохое положение в турнирной таблице, почти по всем статистическим показателям «Коламбус» показывает одни из худших результатов в НХЛ, включая спецбригады и игру в обороне. Единственное исключение это игра в атаке — в среднем 3,58 заброшенных шайб за игру (5-й показатель).

Прогноз

Анахайм любит играть от обороны, а «Коламбус» обладает солидно вратарской линией. Так что прогнозируем не очень результативный матч и ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,90. 0