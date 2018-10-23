«Филадельфия» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 октября 2018 года «Филадельфия Флаерз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Колорадо».

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» на родном льду обыграла «Нью-Джерси» (5:2). «Флаерз» продолжают чередовать победы и поражения, и в восьми матчах выиграли четыре раза. Календарь у «Летчиков» соответствующий — чередование домашних и выездных поединков.

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Героем поединка с «Дэвилз» стал опытный нападающий Якуб Ворачек, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также голами отметились его партнеры по тройке — Нолан Патрик и Скотт Лотон. Отметим также защитника Трэвиса Санхейма (два ассиста) и нашего Ивана Проворова, тоже отдавшего две передачи и проводящего на льду больше всего времени среди всех игрок «Флаерз» (в среднем 24:31 минуты за матч).

Российский форвард Михаил Воробьев на лед не выходил, но до этого в шести матчах заработал два очка (1+1). В списке травмированных нападающий Джеймс Ван Римсдайк, под вопросом участие вратаря Михала Нойвирта.

Главное достоинство «Филадельфии» — это ее атакующая линия. В среднем за поединок «Флаерз» забрасывают 3,62 шайбы за матч (8-й результат), но пропускают «Летчики» практически больше всех — в среднем 4,12 шайб за матч (30-е место).

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на выезде одолел «Каролину» (3:1), одержав свою вторую победу подряд и пятую в восьми стартовых матчах. Более того, лишь в одной встрече «Эвеланш» не набирали очков, а их результативная серия достигла уже пяти поединков.

Безусловно, лучшим игроком матча с «Каролиной» стал вратарь Филипп Грубауэр, по воротам которого соперник нанес невероятное количество бросков — 43, но немец пропустил лишь однажды. Также здорово проявила себя первая тройка атаки — Габриэль Ландескуг отличился дублем, Натан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка, укрепив лидерство среди лучших бомбардиро и снайперов команды (14 очков и 8 голов), голевая передача на счету Микко Рантанена.

Что касается россиян, вратарь Семен Варламов остался запасным по решению тренерского штаба, защитник Никита Задоров отличился своей первой в сезоне результативной передачей, свой пятый матч в сезоне сыграл нападающий Владислав Каменев. В списке травмированных «Эвеланш» нападающий Дже Ти Комфер.

Единственный показатель, по которому «Колорадо» не входит в топ-10 — это большинство с результатом в 25,8% реализации (11-е место). В остальном все отлично — третья в лиге оборона (в среднем лишь 2,25 шайбы за матч) и третье меньшинство (89,7% надежности).

Прогноз

Соперники уже успели сыграть первый матч, в котором победу одержало «Колорадо» (5:2). Сейчас игра будет проходить на льду «Флаерз», но мы рискнем снова спрогнозировать победу «Эвеланш» в матче с коэффициентом 2,20. 0