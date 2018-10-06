ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» упустил победу в добавленное времяНе все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы Евгений Малкин набрал три очкаНХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и Панарина Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов«Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
  • 10:14
    • Панарин — первая звезда матча «Детройт» — «Коламбус»
  • 09:45
    • Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
  • 08:57
    • Газинский: Победа над «Севильей» — начало нашего пути
  • 08:44
    • Мусаев: «Краснодару» надо забыть победу над «Севильей»
  • 08:27
    • Каррера: Команда отдала все, что у нее было
  • 23:54
    • «Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Севилью», проигрывая после первого тайма
    Все новости спорта

    Холл и Макдэвид должны помочь «Нью-Джерси» и «Эдмонтону» сыграть результативно

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 октября

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Эдмонтон»
    Тэйлор Холл
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 октября «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Эдмонтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нью-Джерси»

    В прошлом сезоне «Нью-Джерси» здорово стартовал, но к концу регулярного чемпионата молодая команда «Дэвилз» потеряла темп и только в последний момент зашла в плей-офф, где вылетала в первом же раунде. С другой стороны, такой результат был оценен как вполне успешный, но сейчас от «Нью-Джерси» ждут более зрелой игры.

    Все прогнозы на НХЛ

    Лидерами команды в новом сезоне должны остаться те же лица — Тэйлор Холл, Нико Хишер, Маркус Йоханссон, Сами Ватанен… Интересно будет понаблюдать за игрой нашего защитника Егора Яковлева. Что касается травмированных, под вопросом участие в первом матче сезона вратаря Кори Шнайдера.

    «Нью-Джерси» — молодая, мобильная команда, которая любит и умеет играть быстро. «Дэвилз» делают ставку на скорость и линию атаки, тогда как оборона у команды не самая сильная сторона. Вратари также не всегда блещут стабильностью.

    «Эдмонтон»

    Прошлый сезон вышел провальным для «Эдмонтона», который не вышел в плей-офф, особенно на фоне успеха в позапрошлом. Перед стартом регулярки «Ойлерз» провели ряд контрольных поединков, проверяя как молодежь, так и игровые схемы для основного состава. Результаты вселяют оптимизм (лишь одно поражение в семи поединках), но официальные матчи — это совсем другая стихия.

    Прошлый сезон показал, что одного Коннора Макдэвида мало для выхода в плей-офф. Но он по-прежнему будет главной движущей силой атаки «Ойлерз» вместе с Леоном Драйзайтлем и Райаном Ньюджентом-Хопкинсон. Но оборона и вратари — далеко не лучшая сторона команды.

    «Эдмонтон» также предпочитает играть от нападения, особенно с учетом наличия лучшего нападающего НХЛ в лице Коннора Макдэвида (как минимум, лучшего бомбардира), и еще потому, что в обороне «Ойлерз» совсем не блещут. Это также скоростная команда, но в прошлом сезоне ей не хватало стабильности и баланса.

    Прогноз

    Предстоящий поединок — первый в регулярном чемпионате и для «Нью-Джерси» и для «Эдмонтона». Учитывая, что это начало сезона и обе команды любят играть активно в атаке, рискнем поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. Также стоит отметить, что игра пройдет в Швеции в рамках Глобальной серии. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Уфа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Завтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Завтра в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Завтра в 16:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Завтра в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кардифф Сити
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов
  • «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
    • Вчера в 20:30     «Зенит» — «Анжи»
  • Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставил
    • 23:22 30/09/2018     Фрагмент матча
  • Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
    • 23:33 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 октября «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 20:30 мск.
    Тоже интересно
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и СКА одержали победыРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 октября Вчера в 23:270
  • 10:21
    • Фернандо: Ничья с «Вильярреалом» для нас — как поражение
  • 09:59
    • Гюнцель признан лучшим игроком дня в НХЛ
  • 08:12
    • Тони Фергюсон — потенциальная замена для Макгрегора и Нурмагомедова
    Юрген Клопп Футбол Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»«Красные» уступили в Неаполе во втором туре Лиги чемпионов Вчера в 12:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 00:41
    • «Айнтрахт» на своем поле разгромил «Лацио»
  • 00:27
    • «Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне
  • 00:20
    • «Яблонец» вырвал ничью в матче с киевским «Динамо»
    Фрагмент матча Футбол Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионовСМИ — о поражении «железнодорожников» от «Шальке» 03/10/2018 в 23:330
  • 23:22
    • СКА взял верх над «Сочи»
  • 22:34
    • «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в гостях
  • 21:47
    • «Зенит» минимально переиграл «Славию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие