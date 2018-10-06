«Нью-Джерси» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 октября

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 октября «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Эдмонтон».

«Нью-Джерси»

В прошлом сезоне «Нью-Джерси» здорово стартовал, но к концу регулярного чемпионата молодая команда «Дэвилз» потеряла темп и только в последний момент зашла в плей-офф, где вылетала в первом же раунде. С другой стороны, такой результат был оценен как вполне успешный, но сейчас от «Нью-Джерси» ждут более зрелой игры.

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Лидерами команды в новом сезоне должны остаться те же лица — Тэйлор Холл, Нико Хишер, Маркус Йоханссон, Сами Ватанен… Интересно будет понаблюдать за игрой нашего защитника Егора Яковлева. Что касается травмированных, под вопросом участие в первом матче сезона вратаря Кори Шнайдера.

«Нью-Джерси» — молодая, мобильная команда, которая любит и умеет играть быстро. «Дэвилз» делают ставку на скорость и линию атаки, тогда как оборона у команды не самая сильная сторона. Вратари также не всегда блещут стабильностью.

«Эдмонтон»

Прошлый сезон вышел провальным для «Эдмонтона», который не вышел в плей-офф, особенно на фоне успеха в позапрошлом. Перед стартом регулярки «Ойлерз» провели ряд контрольных поединков, проверяя как молодежь, так и игровые схемы для основного состава. Результаты вселяют оптимизм (лишь одно поражение в семи поединках), но официальные матчи — это совсем другая стихия.

Прошлый сезон показал, что одного Коннора Макдэвида мало для выхода в плей-офф. Но он по-прежнему будет главной движущей силой атаки «Ойлерз» вместе с Леоном Драйзайтлем и Райаном Ньюджентом-Хопкинсон. Но оборона и вратари — далеко не лучшая сторона команды.

«Эдмонтон» также предпочитает играть от нападения, особенно с учетом наличия лучшего нападающего НХЛ в лице Коннора Макдэвида (как минимум, лучшего бомбардира), и еще потому, что в обороне «Ойлерз» совсем не блещут. Это также скоростная команда, но в прошлом сезоне ей не хватало стабильности и баланса.

Прогноз

Предстоящий поединок — первый в регулярном чемпионате и для «Нью-Джерси» и для «Эдмонтона». Учитывая, что это начало сезона и обе команды любят играть активно в атаке, рискнем поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,72. Также стоит отметить, что игра пройдет в Швеции в рамках Глобальной серии. 0