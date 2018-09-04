«Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября екатеринбургский «Автомобилист» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА.

«Автомобилист»

В первом матче сезона «Автомобилист» одержал достаточно уверенную домашнюю победу над рижским «Динамо» (4:2). Таким образом, Андрей Мартемьянов удачно дебютировал на тренерском мостике команды.

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Вместе с новым тренером летом состав «Автомобилиста» пополнил ряд сильных новичков, среди которых стоит отметить нападающих Дэна Секстона и Стефана Да Косту, защитника Ивана Вишневского. Правда, ушли Пьерр-Александр Паренто, Дуайт Кинг и Алексей Михнов, но этого стоило ожидать.

В целом, «Автомобилист» в прошлом сезоне выглядел достаточно неплохо в атаке, а единственным недостатком была игра в неравных составах. Учитывая уровень подписанных новичков, слабее команда точно не станет.

ЦСКА

В первом матче сезона ЦСКА на выезде одержал классическую для себя сухую победу над «Трактором» (3:0). Во всех трех голах принял участие нападающий Михаил Григоренко, его партнеры по звену также отличились — гол+пас у Линдена Вейя и шайба на счету Кирилла Капризова. Шатаут оформил голкипер Илья Сорокин, отразив все 16 бросков.

Летом ЦСКА потерял несколько ключевых игроков — защитников Игоря Ожиганова и Богдана Киселевича, нападающих Валерия Ничушкина и Сергея Шумакова. Взамен был подписан целый ряд новичков, в том числе топ-нападающие Янник Хансен из «Сан-Хосе» и Сергей Калинин из СКА.

Но главное, ЦСКА продлил контракт с наставником Игорем Никитиным, который продолжит гнуть свою линию, с формированием команды с железобетонной обороной. Первый матч это уже подтвердил.

Прогноз

Судя по всему, ЦСКА продолжит играть, прежде всего, на оборону. И на выезде главной задачей армейцев будет не пропустить на стартовых минутах, чтобы затем постепенно раскачать и дожать соперника. Так что есть смысл присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,06. 0