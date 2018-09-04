ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаС эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки Александер Чеферин и Кубок Лиги НацийЛига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» и «Спартак» сыграли без голов, ЦСКА разгромил «Урал», «Локо» уступил «Краснодару»
  • 10:13
    • У Жиго диагностирован полный разрыв связки колена
  • 08:44
    • Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»
  • 23:58
    • «Марсель» вырвал победу у «Монако»
  • 23:23
    • «Ахмат» одержал победу над «Уфой»
  • 23:10
    • Защитник «Спартака» получил серьезную травму
  • 20:58
    • «Зенит» и «Спартак» победителя не определили
  • 22:45
    • Надаль вышел в четвертьфинал US Open
    Все новости спорта

    «Автомобилист» или ЦСКА. Кто потерпит первое поражение в сезоне?

    «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября

    КХЛ Автомобилист ЦСКА
    Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА
    Кирилл Капризов
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября екатеринбургский «Автомобилист» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Автомобилист»

    В первом матче сезона «Автомобилист» одержал достаточно уверенную домашнюю победу над рижским «Динамо» (4:2). Таким образом, Андрей Мартемьянов удачно дебютировал на тренерском мостике команды.

    Все прогнозы на хоккей

    Вместе с новым тренером летом состав «Автомобилиста» пополнил ряд сильных новичков, среди которых стоит отметить нападающих Дэна Секстона и Стефана Да Косту, защитника Ивана Вишневского. Правда, ушли Пьерр-Александр Паренто, Дуайт Кинг и Алексей Михнов, но этого стоило ожидать.

    В целом, «Автомобилист» в прошлом сезоне выглядел достаточно неплохо в атаке, а единственным недостатком была игра в неравных составах. Учитывая уровень подписанных новичков, слабее команда точно не станет.

    ЦСКА

    В первом матче сезона ЦСКА на выезде одержал классическую для себя сухую победу над «Трактором» (3:0). Во всех трех голах принял участие нападающий Михаил Григоренко, его партнеры по звену также отличились — гол+пас у Линдена Вейя и шайба на счету Кирилла Капризова. Шатаут оформил голкипер Илья Сорокин, отразив все 16 бросков.

    Летом ЦСКА потерял несколько ключевых игроков — защитников Игоря Ожиганова и Богдана Киселевича, нападающих Валерия Ничушкина и Сергея Шумакова. Взамен был подписан целый ряд новичков, в том числе топ-нападающие Янник Хансен из «Сан-Хосе» и Сергей Калинин из СКА.

    Но главное, ЦСКА продлил контракт с наставником Игорем Никитиным, который продолжит гнуть свою линию, с формированием команды с железобетонной обороной. Первый матч это уже подтвердил.

    Прогноз

    Судя по всему, ЦСКА продолжит играть, прежде всего, на оборону. И на выезде главной задачей армейцев будет не пропустить на стартовых минутах, чтобы затем постепенно раскачать и дожать соперника. Так что есть смысл присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,06. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?
  • 08/09/2018 в 21:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • 08/09/2018 в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алисон
  • Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга
    • 22:32 29/08/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • 17:30 28/08/2018     Квинси Промес
  • Удар по «Спартаку». Отсутствие Промеса вызовет проблемы
    • 12:05 01/09/2018
    Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября екатеринбургский «Автомобилист» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль одолел Басилашвили, Тим выиграл у АндерсонаОбзор матчей седьмого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 22:590
  • 10:26
    • Милинкович-Савич мог перейти в «Ювентус» вместо Роналду
  • 09:12
    • Россиянин Каменский выиграл чемпионат мира по стрельбе
  • 08:56
    • Ермакович: Задача ЦСКА в ЛЧ — выход из группы
    Кирилл Панченко Футбол Победа «Динамо» в Химках. Марков помог дожать «Оренбург»СМИ — об успешной игре подопечных Дмитрия Хохлова в чемпионате России Вчера в 22:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 08:24
    • Стивенс и Севастова пробились в четвертьфинал US Open
  • 08:08
    • Дель Потро и Изнер — в четвертьфинале US Open
  • 23:44
    • «Бетис» победил в главном дерби Андалусии
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью и «Манчестер Юнайтед». Game over?Португальский тренер может быть уволен уже после матча с «Бернли» Вчера в 19:330
  • 21:26
    • «Барселона» и «Уэска» забили десять голов на двоих
  • 20:04
    • «МЮ» обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду»
  • 19:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил московское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие