Латвия — Дания. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая

Латвия

В прошлом матче Латвия сенсационно зацепилась за ничью в основное время с Канадой (1:2 ОТ). Это позволило команде сократить отрыв от Дании до одного очка. Теперь любая победа латвийцев в игре с датчанами выводит их в плей-офф.

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Героем поединка с Канадой стал вратарь системы «Нью-Йорк» Айлендерс« Кристерс Гудлевскис, который отразил 31 из 33 бросков по своим воротам, и затащил команду в овертайм. Единственную шайбу Латвии забросил молодой защитник Кристианс Рубинс из канадской молодежной лиги WHL, для которого она стала первой в карьере в национальной команде. Лучшими бомбардирами команды являются нападающие Родриго Аболс из шведского "Эребру" и Рудольф Балцерс из фарм-клуба "Сан-Хосе".

Главная сила Латвии – это ее заокеанский тренер Боб Хартли, которому удалось поставить команде активную и организованную игру, с хорошим прессингом и движением. В целом же латвийцы ничем особым в плане статистики не выделятся.

Дания

В прошлом матче Дания разобралась со сборной Южной Кореи (3:1), одержав третью подряд победу на чемпионате мира. В шести предыдущих поединках датчане проиграли только Канаде и США, зато одолели Финляндию.

Дания на домашнем чемпионате мира выглядит так сильно не только благодаря родным стенам, но и благодаря солидному усилению из-за океана – голкипер Фредерик Андерсен, нападающие Оливер Бьоркстранд, Янник Хансен, Франс Нильсен, Миккель Бёдкер, Маттиас Бау и Патрик Рассел выступают либо в НХЛ либо в АХЛ. Не хватает только Ларса Эллера из "Вашингтона".

Несмотря на звездную атаку, Дания забивает не слишком много – всего 13 шайб в шести играх, а пропустила уже 16 голов. Но у хозяев льда отличная игра в большинстве – 34,78% реализации или восемь заброшенных шайб.

Прогноз

1,81Победа Дании в основное время

Дания играет на своем льду и является фаворитом матча, учитывая наличие ряда игроков из НХЛ. Латвия, несмотря на добытое очко в игре с Канадой, потратила много сил и эмоций. Кроме того, у Дании был полноценный день отдыха, тогда как у Латвии после игры с Канадой будет меньше суток на восстановление. Рекомендуем ставку на победу Дании в основное время с коэффициентом 1,81.

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