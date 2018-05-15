ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Удержит ли Дания место в зоне плей-офф в борьбе с Латвией?

    Латвия — Дания. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Дании Сборная Латвии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Сборная Дании
    Сборная Дании
    iihf.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 15 мая сборная Латвии сыграет со сборной Дании. Начало матча – 21:15 мск. Прогноз на Латвия — Дания.

    Латвия

    В прошлом матче Латвия сенсационно зацепилась за ничью в основное время с Канадой (1:2 ОТ). Это позволило команде сократить отрыв от Дании до одного очка. Теперь любая победа латвийцев в игре с датчанами выводит их в плей-офф.

    Все прогнозы на хоккей

    Героем поединка с Канадой стал вратарь системы «Нью-Йорк» Айлендерс« Кристерс Гудлевскис, который отразил 31 из 33 бросков по своим воротам, и затащил команду в овертайм. Единственную шайбу Латвии забросил молодой защитник Кристианс Рубинс из канадской молодежной лиги WHL, для которого она стала первой в карьере в национальной команде. Лучшими бомбардирами команды являются нападающие Родриго Аболс из шведского "Эребру" и Рудольф Балцерс из фарм-клуба "Сан-Хосе".

    Главная сила Латвии – это ее заокеанский тренер Боб Хартли, которому удалось поставить команде активную и организованную игру, с хорошим прессингом и движением. В целом же латвийцы ничем особым в плане статистики не выделятся.

    Дания

    В прошлом матче Дания разобралась со сборной Южной Кореи (3:1), одержав третью подряд победу на чемпионате мира. В шести предыдущих поединках датчане проиграли только Канаде и США, зато одолели Финляндию.

    Ближайшие события

    Дания на домашнем чемпионате мира выглядит так сильно не только благодаря родным стенам, но и благодаря солидному усилению из-за океана – голкипер Фредерик Андерсен, нападающие Оливер Бьоркстранд, Янник Хансен, Франс Нильсен, Миккель Бёдкер, Маттиас Бау и Патрик Рассел выступают либо в НХЛ либо в АХЛ. Не хватает только Ларса Эллера из "Вашингтона".

    Несмотря на звездную атаку, Дания забивает не слишком много – всего 13 шайб в шести играх, а пропустила уже 16 голов. Но у хозяев льда отличная игра в большинстве – 34,78% реализации или восемь заброшенных шайб.

    Прогноз

    1,81Победа Дании в основное время

    Дания играет на своем льду и является фаворитом матча, учитывая наличие ряда игроков из НХЛ. Латвия, несмотря на добытое очко в игре с Канадой, потратила много сил и эмоций. Кроме того, у Дании был полноценный день отдыха, тогда как у Латвии после игры с Канадой будет меньше суток на восстановление. Рекомендуем ставку на победу Дании в основное время с коэффициентом 1,81.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • 4,25
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Комментарии
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов