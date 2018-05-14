«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 мая

«Тампа-Бэй»

В первом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Вашингтону» (2:4), позволив сопернику повести в серии. При этом «Лайтнинг» уступали 0:4 после двух периодов, и лишь в третьем забросили две шайбы.

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Главным провалом для команды стала игра Андрей Василевского в воротах, который впервые в плей-офф был заменен после второго периода, пропустив четыре гола с 25 бросков. Луи Доминге, заменивший Василевского, шайб не пропускал, но спасать игру было поздно. Стоит отметить также голы Стивена Стэмкоса и Онджея Палата – лидеры атаки свои голы оформили. Лучший бомбардир «Тампы» Никита Кучеров отличился результативной передачей, защитник Михаил Сергачев провел на льду почти 17 минут, но очков не набирал.

Кроме неудачной игры вратаря, «Тампа» в целом уступила «Вашингтону» в движении, гораздо скромнее выглядела в атаке и нанесла меньше бросков в створ. Сложилось впечатление, что более длительная пауза расслабила игроков «Лайтнинг».

«Вашингтон»

«Вашингтону» удалось выполнить задачу-минимум, взяв победу на выезде. При этом у «Кэпиталз» еще есть вторая игра, после чего серия переедет в столицу США. Если учесть предыдущую серию с «Питтсбургом», «Вашингтон» одержал третью победу подряд.

Героем поединка стал российский нападающий Александр Овечкин, который забросил шайбу и отдал результативную передачу. Два ассиста на счету его партнера по тройке Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши. Что касается защитника Дмитрия Орлова, он отдал одну передачу и завершил матч с полезностью «+1». Неплохая игра получилась у вратаря Брэйдена Холтби, отразившего 19 бросков из 21.

«Вашингтон» переиграл «Тампу», прежде всего, в желании. «Кэпиталз» были настроены более агрессивно и сумели воспользоваться ошибками Василевского в воротах «Лайтнинг». Также стоит отметить 19 заблокированных бросков и хорошую реализацию моментов.

Прогноз

2,01Победа «Тампы-Бэй» в основное время

Несмотря на победу «Вашингтона» в первой игре, серия лишь начинается. Поражение должно стать холодным душем для «Тампы», которая во второй игре наверняка «проснется», и будет играть более сконцентрировано. Рекомендуем ставку на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,01.

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