«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме дожала «Бостон» (4:3). Теперь «Лайтнинг» ведут в серии 3:1, находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции, и следующий поединок проведут на своем льду.

Все прогнозы на НХЛ

Героем матча можно назвать нападающего Стивена Стэмкоса, который забросил шайбу в середине третьего периода, сравняв счет, а уже в овертайме защитник Даниэль Жирарди принес «Тампе» победу. Также на счету Стэмкоса голевая передача. Что касается россиян, нападающий Никита Кучеров забросил одну из четырех шайб, защитник Михаил Сергачев закончил поединок с полезностью «+1», а вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков в створ.

«Тампа» вела в счете 2:0, но затем умудрилась пропустить три гола. В какой-то мере «Лайтнинг» повезло выиграть пятый матч. Но при этом команда заблокировала больше бросков, чем соперник, и провела больше силовых приемов.

«Бостон»

«Бостон» не сумел одержать победу на своем льду. Команда проигрывала в счете 0:2, затем сумела отыграться и даже выйти вперед 3:2, но в конечном итоге уступила в овертайме. Теперь «Брюинз» в шаге от вылета из плей-офф, проиграв два домашних матча, и в целом три поединка подряд.

У «Бостона» снова результативно сыграла первая тройка – Патрис Бержерон оформил дубль, еще одна шайба на счету Давида Пастрнака, голевой передачей отметился и Брэд Маршанд. Также стоит отметить две передачи защитника Тори Крюга. Голкипер Туукка Раск сыграл заметно хуже своего визави, пропустив четыре шайбы с 28 бросков. Российский вратарь Антон Худобин участия в матче не принимал.

«Бостон» нанес чуть больше бросков по воротам, сумел отыграться с 0:2, показав характер, выиграл больше вбрасываний, но в итоге проиграл. В целом, при относительно равной игре, решающим оказался вратарский фактор.

Прогноз

2,02Победа «Тампы-Бэй» в основное время

«Тампа-Бэй» повела в серии, взяв победу на выезде. Теперь «Лайтнинг» осталось выиграть один матч, и как раз шестой поединок серии пройдет на их льду, где «Молнии» всегда играют активнее. Можно присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,02.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram