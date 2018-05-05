ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бостон» сделает выводы после третьего матча с «Тампой-Бэй»

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Давид Пастрнак
    Давид Пастрнак
    AP
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 5 мая «Бостон Брюинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».

    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» на своем льду уступил «Тампе-Бэй» (1:4). Это поражение стало вторым подряд для «Брюинз» и первым на своей площадке. Теперь счет в серии стал 2:1 в пользу «Лайтнинг», но у «Бостона» еще есть один домашний матч.

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную шайбу «Бостона» в третьей игре соорудило первое звено команды – отличился Патрис Бержерон с передачи Давида Пастрнака. По воротам Туукки Раска «Лайтнинг» нанесли 36 бросков, из которых три оказались точными. Еще один гол «Бостон» пропустил в пустые ворота. Российский вратарь Антон Худобин на лед не выходил.

    «Бостон» не сумел сдержать натиск соперника в первом периоде, в котором команда пропустила три шайбы. Это и стало ключевым фактором поражения «Брюинз». С другой стороны, «Бостону» удалось реализовать свое, по сути, единственное большинство в матче, а в меньшинстве пропустил уже в пустые ворота. Так что спецбригады команды сыграли хорошо.

    «Тампа-Бэй»

    «Тампе-Бэй» удалось выполнить задачу-минимум, взяв победу на льду «Бостона». Напомним, в двух домашних матчах «Лайтнинг» потерпели одно поражение. Сейчас «Тампа» ведет в серии, и в случае победы в следующем матче, окажется в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

    Ближайшие события

    Героем поединка стал нападающий Онджей Палат, который оформил дубль в самом начале матча, забросив, в том числе, победную шайбу. Также стоит отметить две результативные передачи защитника Виктора Хэдмана и шайбу Стивена Стэмкоса в пустые ворота. Сильный поединок выдал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 28 из 29 бросков в створ. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали, и закончили поединок с нулевой полезностью. При этом Кучеров нанес четыре броска по воротам.

    «Тампа-Бэй» переиграла «Бостон» за счет своей активности на старте матча. «Лайтнинг» удалось забросить быстрые шайбы, после чего они не позволили «Брюинз» отыграться. Команда действовала агрессивнее в атаке и выглядела свежее.

    Прогноз

    1,82Время первого гола 9-60 мин.

    Четвертый матч серии имеет ключевое значение для «Бостона». Поражение поставит «Брюинз» на грань вылета из плей-офф, а победа позволит сравнять счет в серии. Учитывая плачевный опыт третьей игры с двумя пропущенными голами в самом начале матча, «Бостона» должен сделать определенные выводы. Рекомендуем присмотреться к ставке на поздний первый гол в матче — с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,82.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    «Тампа-Бэй» может повести в серии с «Бостоном» после третьего матча«Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс «Арсенала» выйти в финал при Венгере
  • 4,55
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • ЧМ-2018: Девиз для сборной, нехватка билетов и конец долгостроям
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов