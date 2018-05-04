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    Сумеет ли «Нэшвилл» наладить игру в обороне?

    «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз
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    Сумеет ли «Нэшвилл» наладить игру в обороне?
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 4 мая «Виннипег Джетс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл».

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на своем льду обыграл «Нэшвилл» (7:4) и повел в серии – 2:1. Причем «Джетс» проигрывали 0:3 после первого периода, но каким-то невероятным образом нашли в себе силы переломить ход матча.

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    Не лучший матч вышел у вратаря Коннора Хеллебайка, но его выручили полевые игроки – сразу три игрока набрали по три очка. Нападающий Блэйк Уилер и защитник Дастин Бафлин оформили по дублю и отдали по результативной передаче, форвард Пол Штястны записал себе в актив гол и две передачи. В целом три из четырех пятерок «Виннипега» набрали очки.

    «Виннипег» снова нанес по воротам «Нэшвилла» уйму бросков – 45 против 30. «Джетс» также действовали более агрессивно и сумели проявить характер, отыгравшись с 0:3.

    «Нэшвилл»

    Несмотря на победу во второй игре и тот факт, что «Нэшвилл» вел в третьем со счетом 3:0, «Предаторз» в итоге не сумели удержать преимущество, и теперь уступают в серии 1:2.

    Ближайшие события

    Не слишком удачным вышел матч для вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне, который пропустил пять шайб (еще две были заброшены в пустые ворота). Но стоит отметить защитника Пи Кэя Саббена и нападающего Филипа Форсберга, которые заработали гол+пас. Российский защитник Алексей Емелин очков не набирал и провел на льду менее 10 минут.

    «Нэшвилл» по-прежнему не может наладить игру в обороне, позволяя делать «Виннипегу» почти все, что возможно в своей зоне. К тому же не выручает Ринне, а единственный плюс – команда не пропустила ни одной шайбы в меньшинстве.

    Прогноз

    2,81Победа «Нэшвилла» в основное время

    Конечно, «Виннипег» получил психологическое преимущество после такой победы, но у «Нэшвилла» хорошие резервы для усиления игры, которая была почти идеальной в регулярном чемпионате. Можно рискнуть и поставить на победу «Нэшвилла» в четвертом матче в основное время с коэффициентом 2,81.

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    «Виннипег» обыграет «Нэшвилл» в третьем матче серии«Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
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