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    «Сан-Хосе» по силам сравнять счет в серии с «Вегасом»

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    Брент Бёрнс
    Брент Бёрнс
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 3 мая «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вегас».

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» дома проиграл в овертайме «Вегасу» (3:4). Теперь «Шаркс» уступают в серии 1:2, и будут вынуждены отыгрываться во втором домашнем матче. В противном случае «Акулы» окажутся в шаге от вылета из плей-офф.

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    В третьей игре три шайбы «Сан-Хосе» забросили три разных звена – отличились нападающие Эвандер Кэйн, Томаш Гертл и Тимо Майер. При этом «Шаркс» открыли счет в матче, но быстро пропустили три шайбы и были вынуждены отыгрываться. Сравнять счет удалось лишь за две минуты до конца третьего периода.

    Если оценивать сугубо статистику, «Сан-Хосе» снова переиграл соперника – «Шаркс» перебросали «Найтс» по броскам в створ 41:33, блокировали больше бросков, проводили больше силовых приемов и выиграли больше вбрасываний. Но команда пропустила две шайбы в меньшинстве из трех удалений в основное время. А уже в овертайме удалялась еще дважды.

    «Вегас»

    После поражения в прошлой игре, когда «Сан-Хосе» взял выездную победу в овертайме, «Вегас» взял реванш, также обыграв «Шаркс» на их льду в овертайме. Теперь «Найтс» ведут в серии и тоже выполнили задачу-минимум, взяв победу на выезде.

    Ближайшие события

    Героем матча снова стал нападающий Уилльям Карлссон, который забросил победную шайбу в овертайме, а также стал автором одной результативной передачи. Два его партнера по первому звену также отметились голами – у Джонатана Маршессо 3 (1+2) очка, а на счету Райлли Смита гол+пас. Также стоит отметить две передачи Джеймса Нила, и уже традиционно – великолепную игру вратаря Марка-Андре Флери, который отразил 38 из 41 броска в створ.

    «Вегас» снова провел не лучший свой матч, но отличная игра Флери, реализация большинства и три быстрых гола во втором периоде помогли команде выйти вперед в серии.

    Прогноз

    1,73Победа «Сан-Хосе» в матче

    Несмотря на победу «Вегаса», «Сан-Хосе» переиграл «Найтс» почти по всем показателям. Если «Шаркс» удастся перевести количество бросков в качество и подтянуть дисциплину, им по силам сравнять счет в серии. Рекомендуем ставку на победу «Сан-Хосе» в матче с коэффициентом 1,73.

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